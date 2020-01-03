‘Gerekeni yapacağız’

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran destekli Şii milislerden gelebilecek saldırılara karşı ön alma adımları da atacaklarını ifade ederek, "Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız." dedi. Bakan Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon Basın Ofisi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Kerkük'te ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu K1 üssüne yapılan saldırılar ve Şii milislerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girme girişimlerini "İran'ın bölgedeki kötü davranışlarının örnekleri" olarak nitelendiren Esper, Şii milislerin Kerkük’teki askeri üsse 31 roketle saldırı düzenlediğini ifade etti.

Esper, ABD’nin K1 üssü saldırısına yanıt olarak Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik hava saldırılarının "başarılı" ve "etkili" olduğunu belirti, İran destekli Şii milislerin, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemeleri halinde buna pişman olacaklarının mesajını aldıklarını vurguladı.

İran destekli Şii milislerden gelebilecek saldırılara karşı ön alma saldırıları da düzenleyebileceklerini ifade eden Esper, "Amerikan kuvvetlerini ve vatandaşlarını korumak için ön alma adımları atacağız. Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız." dedi.

Esper, ABD’nin İran tehdidine karşı bölgeye ek asker sevk edebileceğini ifade ederek, "Bunu günübirlik olarak ele alacağız. Sadece Irak’ta değil bölgedeki tüm tesislerimizin güvenliğini takviye etmeyi değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Irak, İran’a karşı egemenliğini korumalı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik protestolar konusunda Irak'ın herhangi bir talepte bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya Esper, Irak'a, tüm ülkelerin yaptığı gibi ülkedeki diplomatik tesisleri koruma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundukları yanıtını verdi.

Esper, ABD’nin Şii milisleri silahsızlandırma talebi olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bunu söylemek bize düşmez ama (Irak yönetiminin) bu tür İran destekli milis gruplar konusunda daha çok çaba göstermesi gerekir ve onların (Şii milislerin) ABD veya Koalisyon kuvvetlerine yönelik saldırılarını durdurması gerekir, yapılan saldırıları soruşturması gerekir. Bu cephede yeterli adımlar atıldığını görmedik. Dolayısıyla bu sorunu halletmeleri gerekir, bu saldırıları durdurmaları ve ülkelerini İran'ın etkisinden kurtarmaları gerekir. Bu çabalara daha çok odaklanmalılar ve tekrar ifade ediyorum; ülkelerinde kimlerin etkili olduğu konusunda egemenliklerini ortaya koymaları lazım ve İran destekli güçleri ya ülkelerinden çıkarmaları veya kontrol altına almaları gerekir."

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine zarar verilip verilmediğine ilişkin sorulara ise Esper, diplomatik tesisin iyi durumda olduğunu ve 15 yıllık binanın kolayca savunulacak şekilde inşa edildiğini söyledi.