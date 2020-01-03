Abant ve Gölcük, beyaz örtüyle kaplandı

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük Tabiat parkları beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Abant Tabiat Parkı’nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Kar yağışının durmasıyla hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler Abant’a akın etti. Tabiat parkına gelen tatilciler yılbaşı öncesinde karla kaplı Abant’a doyasıya vakit geçiriyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler çam ile köknar ağaçlarıyla çevrili Abant’ta gezinti yaptı, hatıra fotoğrafı çekerek kar manzarasını ölümsüzleştirdi. Öte yandan göl kenarında kısmen donan yerlerde yüzmeye çalışan ördekler de ilginç görüntü oluşturdu. Ördeklerin zaman zaman avlanmak için buzun altına da girdiği görüldü. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler çam ile köknar ağaçlarıyla çevrili Abant’ta gezinti yaptı, hatıra fotoğrafı çekerek kar manzarasını ölümsüzleştirdi. Öte yandan göl kenarında kısmen donan yerlerde yüzmeye çalışan ördekler de ilginç görüntü oluşturdu. Ördeklerin zaman zaman avlanmak için buzun altına da girdiği görüldü.