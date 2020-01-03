Sorun çok  çözen yok

Sonuç CEVİZCİ

Diyalog TV’nin ülke gündemini belirleyen Halk Meclisi Programı geçtiğimiz haftalarda Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik Köyünde gerçekleştirildi. Programa yoğun ilgi gösteren ve yaşadıkları sorunları dile getiren Güvercinlik köyü sakinleri kırsal kesim arazisinden, alt yapı sorunlarına, yolların durumundan bölgedeki işsizliğe, hayvancılıkta yaşanan sıkıntıdan, siyasilerin ilgisizliğine kadar bir çok sorundan şikayetçi. Köylerinin unutulduğunu, siyasiler tarafından seçimden seçime hatırlandığını savunan Güvercinlik sakinleri, “Siyasiler bundan sonra oy için kapımızı çalmasınlar. Köyümüze hizmet getirmeyeceklerse kendileri de gelmesin” diyor.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Diyalog TV haber Müdürü Aytuğ Türkkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Halk Meclisi programında söz alan Güvercinlik sakinlerinin görüşleri şu şekilde oldu:

Selahattin Şafak /Muhtar:

Köyümüzde 1300 nüfus var. Hayvancılık giderek azalıyor. Girdi maliyetleri ve hastalıklar hayvancının geçimini zorluyor. Lefkoşa ve Gazimağusa da çeşitli işlerde çalışıyor köylü. Yollarda arabaların lastikleri parçalanıyor. Ormanlık alan belirledik fidanlar kurudu ekmek için getirdiğimiz. 14 Şubatta yaptığımız dilekçeye daha cevap alamadık. Ova yolları Rum’dan kalma çöktü. Gençlere kırsal kesim arsası istiyoruz.

Hacer Börtlüce:

Yollardan bakanlar bir çıksın geçsin. Ambulans geçiyor nasıl gidiyor bu yollardan. Oy için kapıları çalmasınlar hizmet versinler. Mandıra yollarında canımız ağzımızda gidiyoruz. Yaşlılara, çocuklara etkinlik yapıyorlar. Benim de 20 yaşında bir engelli kızım var onun içinde etkinlikler yapsınlar.

Mahmut Demir:

Güvercinlik sanayide iş yerim var. Fakat sıkıntılar çekiyoruz. Sanayi bölgesinde su yok. Köy içi hizmetleri yapılmıyor. Yollar, kaldırımlar bozuk. Vatandaşa yeterli hizmet yapılmıyor. Mandıralara taşımacılıkla su gidiyor. Bu yöndeki çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz.

Nurullah Sertaç:

Memurlara artış verilecek asgari ücret seçim yasaklarına mı takılacak. Özel sektörde de özlük hakları konusunda hükümet çalışmalar yapmalı. Hükümet kararları hayvancıyı yok etti. Zamanında 10 bin hayvan vardı şimdi 2 binden az kaldı. Seyrüseferlere % 30 zam yapılıyor. Özel sektörde asgari ücrete çalışan insanlar nasıl ev geçimi sağlayacak.

Nasır Salman:

Bu ülkede her iki yılda bir hükümet değişiyor. Seçim zamanı zamlar kabarıyor. Akılcı, kapsamlı ve nitelikli vekiller göndermeliyiz meclise.

Aydan Kürtcü:

Kırsal kesim arsası istiyoruz. Üç tane çocuğum var. Hem şehirden ev alıp hem de köye ev yapamayız.

Bekir Aladağ:

Alt yapı sorunu büyük sorun. Köy yolu tehlikeli, çukurlardan Yeni lastikler patlıyor. Yağmurlu havada yolu görmüyorsunuz. Kırsal kesim arsası verilmeli.

Uğur Çil:

Şahıs olarak değil de toplum olarak bakarsak işler daha kolay olur. Hükümetler köylere hiçbir şey yapmıyor. Su sıkıntısı var sistem yok.

Mehmet Bozkurt:

İnşaat işçisiyim, 3 çocuk babasıyım. Altı yıldır hükümetten bir arsa alamadım. Bir oda içerisinde kalıyoruz çocuklarla birlikte. Kirada kalıyoruz yağmurda su damlıyor. Arsaları siyasi parti seçiciliği yaparak veriyorlar. Gitmediğim kapı kalmadı. Denize düştük elimizi tutan yok.

Nedime Atilla:

Bir tarla istiyorum, 100 tane hayvanım var. Çocuğumun tarlası vardı ekiyordum. Çocuğun arsasını azaltarak başkası üzerine aldı. Hasta bir çocuğum var hükümet para bile vermiyor.

Orhan Delikuş:

Yol sorunları, kırsal kesim arsaları, kaldırım sorunları, sanayi bölgesinde su sorunu, mandıra sorunu bölgenin sorunları. Mandıra bölgesine su götürülecek 60 başvurudan 15 kişi ödeme yaptı. Taksitlendirme yönetimi ile de ödeme kabul ediliyor.

İlker Edip / Beyarmudu Belediye Başkanı:

Bölgedeki en büyük sorun anayollardaki sorun. Bu sorunu 5-6 ay önce kendi kaynaklarımızla asfalt satın alarak yamalama yaptık. Yağmurdan dolayı büyük çukurlar ortaya çıkıyor. Güvercinlik sanayi bölgesi arası yol en kötü yollardan biri. Devlet içerisinde daireler arasında kangren duruma gelen birimler var. İşler yürümüyor. Ova yollarını da kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Bölgede ihaleler yapıldı ve köprülerin dahil edildiği söylendi fakat bir gelişme yok. Arazilerde metrik sisteme geçildi. Bir çok arazinin parsel numarası değişti. Sanayi bölgesi şu an su konusunda mağdur. 1 milyon 250 bin ihale bedeli ile sanayi bölgesine su verilmesi için gidildi ancak döviz krizi sonrası 200 metrelik bir yer kaldı bitirilemiyor. Sosyal konut arsası diye veriliyor insanlara fakat alt yapısız bir şekilde veriliyor. Hayvancılık kalmadı ağıllara ağaç ekildi.