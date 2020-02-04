Alt taraf hareketli

Alt taraf hareketli

K-Pet Süper Lig Panorama – Hazırlayan Beyzade ÜNALMIŞ

 K-Pet Süper Lig’de on yedinci hafta, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 33 golün atıldığı on yedinci hafta karşılaşmalarında, 6 karşılaşmayı ev sahibi, 2 karşılaşmayı da deplasman takımı kazandı. Beraberliğin çıkmadığı on yedinci hafta karşılaşmalarında alt tarafta mücadele eden takımların arasında Gönyeli haftalar sonra kendi sahasında Binatlı karşısında galip gelirken, on yedinci hafta sonunda Gençlik Gücü ligin dibinde yer aldı. Mağusa Türk Gücü kendi evinde Göçmeköy’ü mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ederken, Yenicami Hamitköy deplasmanında on yedinci haftada mağlubiyetten kurtulamadı. Türk Ocağı deplasmanda Çetinkaya’yı geçerken, Doğan Türk Birliği konuk ettiği Lefke’yi farklı mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.

Haftanın Takımı – Hamitköy
Eksik kadrosuna rağmen zorlu Yenicami maçına iyi motive olan Hamitköy, zorlu rakibini mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Haftanın Antrenörü – Hüseyin Cantürk (Gönyeli)
Galibiyete hasret kalan takımını Binatlı maçına kısa sürede iyi motive eden ve hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

Haftanın Futbolcusu – Mustafa Çelik (Hamitköy)
On yedinci hafta karşılaşmasında Yenicami’yi mağlup eden Hamitköy’de Mustafa Çelik takımı adına kaydettiği iki golle maçın adamı oldu.

Haftanın U 21’i – Salih Ökten (Küçük Kaymaklı)
Küçük Kaymaklı’nın genç file bekçisi Salih galip gelinen Düzkaya karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim oldu. 
 
Haftanın Hakemi – Fehim Dayı (Küçük Kaymaklı – Düzkaya ) 
Doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Fehim Dayı, on yedinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti.

Haftanın 11’i: Dursun(DTB), Nevzat(MTG), Bahadır(K.Kaymaklı), Zihni(Cihangir), Vakkas(MAY), Levan(TOL), İbrahim Kaba(Hamitköy), Chrıstıan(Gönyeli), Ali(Cihangir), Şenol(MTG), Mustafa Çelik(Hamitköy).

Gol krallığı:
23 gol: John Ebuka (Yenicami)
16 gol: Ebımoboweı Peter (Mağusa Türk Gücü)
16 gol: Emmanuel Mbah (Merit Alsancak Yeşilova)

K-Pet Süper Lig’de 17. haftanın sonuçları
Doğan Türk Birliği – Lefke: 4-1
Çetinkaya – Türk Ocağı: 1-2
Mağusa Türk Gücü – Göçmenköy: 3-1
Hamitköy – Yenicami: 3-1
Baf Ülkü Yurdu – Cihangir: 0-3
Gönyeli – Binatlı: 4-1
Küçük Kaymaklı – Düzkaya: 3-2
Merit Alsancak Yeşilova – Gençlik Gücü: 3-1

K-Pet Süper Lig’de 18. haftanın programı

8 Şubat Cumartesi
Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya 
Düzkaya – Merit Alsancak Yeşilova 
Gençlik Gücü – Gönyeli 

9 Şubat Pazar
Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu 
Binatlı – Hamitköy 
Cihangir – Küçük Kaymaklı 
Göçmenköy – Lefke 

10 Şubat Pazartesi
Yenicami – Doğan Türk Birliği

K-Pet Süper Lig Puan Durumu:
    Takımlar    O    G    B    M    A    Y    Av.    P
1    MağusaTürkGücü    17    13    2    2    51    16    35    41
2    DoğanTürkBirliği    17    12    1    4    39    20    19    37
3    Türk Ocağı    17    10    5    2    28    16    12    35
4    Cihangir    17    11    1    5    45    24    21    34
5    M.A.Yeşilova    17    10    2    5    44    28    16    32
6    Küçük Kaymaklı    17    9    2    6    35    29    6    29
7    Yenicami    17    8    3    6    49    37    12    27
8    Baf Ülkü Yurdu    17    7    3    7    29    38    -9    24
9    Göçmenköy    17    6    4    7    25    30    -5    22
10    Lefke    17    6    4    7    27    33    -6    22
11    Hamitköy    17    6    2    9    35    48    -13    20
12    Binatlı    17    4    3    10    29    38    -9    15
13    Çetinkaya    17    4    3    10    22    32    -10    15
14    Gönyeli    17    4    1    12    29    51    -22    13
15    Düzkaya    17    3    2    12    23    49    -26    11
16    Gençlik Gücü    17    2    4    11    21    42    -21    10

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER
Forest’ten kural hatası mı?
Forest’ten kural hatası mı?
  1. SPOR