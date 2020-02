Alt taraf hareketli

K-Pet Süper Lig Panorama – Hazırlayan Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’de on yedinci hafta, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 33 golün atıldığı on yedinci hafta karşılaşmalarında, 6 karşılaşmayı ev sahibi, 2 karşılaşmayı da deplasman takımı kazandı. Beraberliğin çıkmadığı on yedinci hafta karşılaşmalarında alt tarafta mücadele eden takımların arasında Gönyeli haftalar sonra kendi sahasında Binatlı karşısında galip gelirken, on yedinci hafta sonunda Gençlik Gücü ligin dibinde yer aldı. Mağusa Türk Gücü kendi evinde Göçmeköy’ü mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ederken, Yenicami Hamitköy deplasmanında on yedinci haftada mağlubiyetten kurtulamadı. Türk Ocağı deplasmanda Çetinkaya’yı geçerken, Doğan Türk Birliği konuk ettiği Lefke’yi farklı mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.

Haftanın Takımı – Hamitköy

Eksik kadrosuna rağmen zorlu Yenicami maçına iyi motive olan Hamitköy, zorlu rakibini mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Haftanın Antrenörü – Hüseyin Cantürk (Gönyeli)

Galibiyete hasret kalan takımını Binatlı maçına kısa sürede iyi motive eden ve hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

Haftanın Futbolcusu – Mustafa Çelik (Hamitköy)

On yedinci hafta karşılaşmasında Yenicami’yi mağlup eden Hamitköy’de Mustafa Çelik takımı adına kaydettiği iki golle maçın adamı oldu.

Haftanın U 21’i – Salih Ökten (Küçük Kaymaklı)

Küçük Kaymaklı’nın genç file bekçisi Salih galip gelinen Düzkaya karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim oldu.



Haftanın Hakemi – Fehim Dayı (Küçük Kaymaklı – Düzkaya )

Doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Fehim Dayı, on yedinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti.

Haftanın 11’i: Dursun(DTB), Nevzat(MTG), Bahadır(K.Kaymaklı), Zihni(Cihangir), Vakkas(MAY), Levan(TOL), İbrahim Kaba(Hamitköy), Chrıstıan(Gönyeli), Ali(Cihangir), Şenol(MTG), Mustafa Çelik(Hamitköy).

Gol krallığı:

23 gol: John Ebuka (Yenicami)

16 gol: Ebımoboweı Peter (Mağusa Türk Gücü)

16 gol: Emmanuel Mbah (Merit Alsancak Yeşilova)

K-Pet Süper Lig’de 17. haftanın sonuçları

Doğan Türk Birliği – Lefke: 4-1

Çetinkaya – Türk Ocağı: 1-2

Mağusa Türk Gücü – Göçmenköy: 3-1

Hamitköy – Yenicami: 3-1

Baf Ülkü Yurdu – Cihangir: 0-3

Gönyeli – Binatlı: 4-1

Küçük Kaymaklı – Düzkaya: 3-2

Merit Alsancak Yeşilova – Gençlik Gücü: 3-1

K-Pet Süper Lig’de 18. haftanın programı

8 Şubat Cumartesi

Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya

Düzkaya – Merit Alsancak Yeşilova

Gençlik Gücü – Gönyeli

9 Şubat Pazar

Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu

Binatlı – Hamitköy

Cihangir – Küçük Kaymaklı

Göçmenköy – Lefke

10 Şubat Pazartesi

Yenicami – Doğan Türk Birliği

K-Pet Süper Lig Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y Av. P

1 MağusaTürkGücü 17 13 2 2 51 16 35 41

2 DoğanTürkBirliği 17 12 1 4 39 20 19 37

3 Türk Ocağı 17 10 5 2 28 16 12 35

4 Cihangir 17 11 1 5 45 24 21 34

5 M.A.Yeşilova 17 10 2 5 44 28 16 32

6 Küçük Kaymaklı 17 9 2 6 35 29 6 29

7 Yenicami 17 8 3 6 49 37 12 27

8 Baf Ülkü Yurdu 17 7 3 7 29 38 -9 24

9 Göçmenköy 17 6 4 7 25 30 -5 22

10 Lefke 17 6 4 7 27 33 -6 22

11 Hamitköy 17 6 2 9 35 48 -13 20

12 Binatlı 17 4 3 10 29 38 -9 15

13 Çetinkaya 17 4 3 10 22 32 -10 15

14 Gönyeli 17 4 1 12 29 51 -22 13

15 Düzkaya 17 3 2 12 23 49 -26 11

16 Gençlik Gücü 17 2 4 11 21 42 -21 10