73. BAFTA ödül töreninin kırmızı halısında kadınlar şıklıklarıyla göz doldurdu

73. BAFTA Ödülleri Londra Royal Albert Hall'da sahiplerini buldu. Törende ödül alan yapımlar kadar kırmızı halı geçidi de görülmeye değerdi. Birçok ünlü ismin boy gösterdiği törende, Cambridge Düşesi Kate Middleton yine dikkatleri üzerine çekti. Sinema, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren gecede her ne kadar tüm dikkatleri Middleton çekse de, Charlize Theron, Emilia Clarke, Zoe Kravitz, Margot Robbie, Scarlett Johansson şıklıklarıyla göz doldurdu…

BAFTA yetkilileri, geçen hafta tüm katılımcıların kırmızı halıda eski elbiselerini veya başka bir sürdürülebilir seçenek tercih etmelerini istemişti. Yani ister gardıroplarında olan, ister kiraladıkları, ister ikinci el kıyafetlerle gelmelerini istedi. Bu isteğe Kate Middleton başta olmak üzere pek çok isim destek verdi.