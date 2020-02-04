Forest’ten kural hatası mı?

Küçük Kaymaklı'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona eren Küçük Kaymaklı-Düzkaya maçında ev sahibi ekibin kural hatası yaptığı iddia edildi.

Düzkaya bu durum karşısında harekete geçerken Futbol Federasyonuna itirazda bulunacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun koyduğu kural gereği U21 maçında oynayan en fazla üç oyuncunun A takım karşılaşmasında kadroya yazılması kuralı önceki gün oynanan Küçük Kaymaklı-Düzkaya maçında Küçük Kaymaklı takımı tarafından delindi.

Kaymaklı 4 oyuncuyu kadroya yazdı

Yeşil siyahlılar, önceki gün oynanan U21 maçında ilk 11'de forma giyen 4 oyuncuyu A takım maç kadrosuna yazdı.

Arda Göksu, Barkın İncirlili, Ahmet Öztürk ve Arda Aşina, hem genç takım maçında oynadılar, hem de A takımda kadroya yazıldılar.

Futbol Federasyonun 2 yıl önce değiştiği kural sonrası 3 oyuncunun kadroya yazılabileceği ve bu kurala uymayan takımların hükmen mağlubiyete kadar ceza alabileceği maddelerde yazıyor.

Düzkaya itirazda bulunacak

Bu hata sonrasında Düzkaya harekete geçerken tüm belgelerle Futbol Federasyonuna başvuru yaparak hükmen galibiyet talep edecek. KTFF'nin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.