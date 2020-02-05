İlk çeyrek finalist Çetinkaya 2 – 1 

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Mehmet Ekşici, Halil Erdem Canaloğlu

Çetinkaya: Kani, Tunç, Hakan (Özcan), Mustafa Yaşinses, James, Doğukan, Allen, Toykan (Mehmet), Samuel (Emir), Batuhan, Emek

Lefke: Salih, Kasım, Candy, Semih, Yılmaz, Esosa, Armstrong, Mustafa, Aykut, Yakup, Okorie (Selçuk)

Goller: 29. Dk Hakan, 48. Dk Samuel (Çetinkaya), 41. Dk Kasım (Lefke)

Nicosia Kıbrıs Kupası ikinci tur maçında Çetinkaya, Lefke’yi 2-1 yenerek yarı finale yükselen takım oldu.

22. Dakikada Lefke’nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde karambol pozisyonda Çetinkaya savunması topu uzaklaştırdı.

27. Dakikada gelişen Lefke atağında ceza sahası içinde Esosa vurdu çizgi üstünde Tunç mutlak golü önledi.

29. Dakikada gelişen Çetinkaya atağında kaleci Salih ceza sahası çizgisine kadar çıkınca Hakan topu müsait pozisyonda filelere gönderdi ve Cetinkaya’yı 1-0 öne geçirdi.

40. Dakikada gelişen Lefke atağında ceza sahası içinde top Tunç'un eline vurunca hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Kasım gole çevirerek skoru eşitledi 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

48. Dakikada gelişen Çetinkaya atağında kaleci Salih yatarak topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı Samuel vurdu ve skor 2-1 oldu.

58. Dakikada gelişen Lefke atağında Kasım plase vurdu kaleci Kani kurtardı.

66. Dakikada Mustafa Yaşinses'in önüne atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Yaşinses vuramadı ve top Salih'te kaldı.

85. Dakikada Lefke’nin gelişen atağında Yılmaz Şipal vurdu top az farkla dışarı çıktı.

90. Dakikada Lefke atağında Kasım'in vuruşu direkten döndü dönen topu savunma uzaklaştıramadı. Yılmaz Şipal kafa vurdu top yine direkten döndü ve Lefke önemli pozisyondan yararlanamadı.

90+2. Dakikada Çetinkaya atağında Emir'in vuruşu Salih'te kaldı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çetinkaya 2- 1'lik sonuçla galip gelerek çeyrek finale yükseldi.