Gereken yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 şehidin verildiği saldırı için "İdlib mutabakatının açık ihlali, rejim için sonuçları olacak" dedi. İdlib'de operasyonların devam edeceğini söyleyen Erdoğan, 'Rusya ile gerilim' olasılığıyla ilgili mevcut işbirliklerini hatırlattı ve "Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan bir soru üzerine şunları söyledi: İdlib’de 7 askerimiz ve bir sivil görevli şehit oldu. Bu İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. Rejim için tabi ki bunun sonuçları da olacaktır. Derhal karşılık verdik ve “Bundan sonra gereği neyse yapılacak” dedik. Bu attığımız adımın ardından da orada 76 civarında rejim mensubunu etkisiz hale getirdik. Bunların büyük bir kısmı ölmüş durumda, belli bir kısmı yaralı. Fakat Rus tarafına da bunun bütün bilgilerini de koordinatları ile birlikte arkadaşlarımız verdiler.”

Putin’le görüştü

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etti, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, 02:15