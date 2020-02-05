Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs diğer ülkelere sıçramaya devam ediyor. Virüs dört kıtada 28 ülkeye yayıldı. Son olarak Belçika, Wuhan'dan tahliye edilen bir kişide corona virüse rastlanıldığını duyurdu. Can kaybı ise 427'ye yükseldi.

İlk olarak 12 Aralık 2019'da tespit edilen SARS benzeri corona virüs korkutmaya devam ediyor.

Çin’de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 427’ye, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi.

Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329’a ulaştı. Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu.

Çin'de ortaya çıkan virüs alınan önlemlere rağmen yayılmaya devam ediyor. Hastaların çoğu Çin'de olsa da diğer ülkelerde de virüsü taşıdığından şüphelenilen insan sayısı artıyor.

Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen bir Belçika vatandaşı ile Singapur'a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezya vatandaşında yeni tip corona virüsü vakası tespit edildi.

Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, basına yaptığı açıklamada, pazar günü 9 Belçikalı'nın Çin'in Wuhan kentinden tahliye edildiğini anımsattı.

Tahliye edilen 9 kişiden birinde virüsün tespit edildiğini belirten De Block, diğer 8 kişinin testlerinin yapıldığını ve virüsün görülmediğini söyledi.

De Block, corona virüsü tespit edilen kişinin Saint Peter's hastanesine kaldırıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Hastane gerekli tecrübe ve teçhizata sahip." açıklamasında bulundu.

DSÖ uluslararası acil durum ilan etmişti

Çin'de, yeni tip Corona virüsü salgını nedeniyle can kaybı 361'e, virüs bulaşan kişi sayısı 17 bin 205'e yükselmiş, virüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde ise 17 bin 300'ü aşmıştı.

Yeni tip corona virüsü, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.