Merit 'te Joumana Attieh ve Hady Khalil, şarkıları ile dinleyenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı 

Arap ülkelerinden gelerek tatillerini Kuzey Kıbrıs’ta Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel’de geçiren konuklar, kendileri için özel olarak düzenlenen gecede tam bir müzik ziyafeti yaşadı. Arap dünyasının en sevilen sesleri Lübnanlı şarkıcılar Joumana Attieh ve Hady Khalil, sevilen şarkıları ile konuklarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Mavi elbisesi ve yıllara meydan okuyan güzelliği ile programına başlayan Joumana Attieh, gece boyunca Arap müziğinin eşsiz eserlerini konukları için seslendirdi. Geceye katılan konuklar, sanatçıyı hayranlıkla izleyip fotoğraf çekme sırasına girdiler. Güzel sanatçı gecede seslendirdiği şarkılarının yanı sıra, ‘Ah İstanbul’ adlı Türk şarkısını seslendirerek hayranlarından tam not aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Hady Khalil de “Metl El Amar” isimli sevilen slow şarkıları ile programına başladı. Hareketli şarkılar ile geceye devam eden ve tempoyu hiç düşürmeyen Lübnanlı şarkıcı, sahneden inerek programına hayranlarının arasında devam etti.