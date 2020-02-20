Başarılılar onurlandırıldı

Diyalog Gazetesi ile İpekay iş birliğinde organize edilen Nivea Men ödülleri dün düzenlenen törenle verildi.

Diyalog Gazetesi Spor Servisi tarafından on dokuzuncu haftanın antrenörü seçilen Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, haftanın futbolcusu seçilen Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu Mustafa Salk, haftanın genç yeteneği seçilen Hamitköy U-21 futbolcusu Hasan Akkuyu ve haftanın hakemi seçilen Emre Öztaşlı ödüllerini düzenlenen törende aldı.

Şenol Canbulat ödülünü Emine Çamur’dan aldı

Takımını iyi bir sürecin içine koyan Merit Alsancak Yeşilova’da Şenol Canbulat oyuncularını zorlu Cihangir maçına da iyi motive ederek alınan galibiyetin mimarı oldu. Canbulat’a ödülünü İpekay Muhasebe Müdürü Emine Çamur verdi.

Mustafa Salk’a ödülünü Ünalmış verdi

Merit Alsancak Yeşilova’nın başarılı oyuncusu Mustafa Salk galip gelinen Cihangir

karşılaşmasında iyi performansı ile ön plan çıkan isim oldu. Mustafa Salk’a ödülünü Diyalog Gazetesi Spor Yazarı Beyzade Ünalmış verdi.

Hasan Akkuyu ödülünü Emine Çamur’dan aldı

Hamitköy’ün genç yıldızı Hasan Akkuyu galip gelinen kritik Gençlik Gücü karşılaşmasında

takımı adına golü kaydeden isim oldu. Genç oyuncu Hasan Akkuyu’ya ödülünü İpekay Muhasebe Müdürü Emine Çamur verdi.

Emre Öztaşlı’ya ödülünü Cavidan Hovarda verdi

Çetinkaya – Göçmenköy maçında doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Emre Öztaşlı, on dokuzuncu hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti. Başarılı hakeme ödülünü İpekay İthalat Memuru Cavidan Hovarda verdi.