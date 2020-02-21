 Askeri çabalar dikkat çekici

Rum Savunma Bakanlığı ile Ürdün Savunma ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı arasında askeri işbirliği ve ortak tatbikatlar konusunda bir anlaşma imzalandığı bildirildi. Bu amaçla Ürdün’den bir heyetin

Güneyde bulunduğu ve ortak toplantıların yapıldığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Ürdün’den gelen askeri heyetin , iki ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği çerçevesinde Rum Savunma Bakanlığını ziyaret ettiğini yazdı.

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) yetkililerinin de katıldığı görüşmede, 2019 yılında, savunma konularındaki ikili işbirliği programındaki faaliyetlerin değerlendirildiğini ve 2020 yılındaki faaliyetlerin ortak tatbikatlar ve eğitimleri de kapsaması konusunda anlaşmaya varıldığını yazan gazete, görüşmenin ardından iki ülke bakanlıkları arasında 2020 yılıyla ilgili ikili bir işbirliği programı imzalandığını ekledi.

Öte yandan Fileleftheros ve Politis gazeteleri, Rum komandoların Trodos’ta eğitim (tatbikat) yaptıklarını ve Rum Savunma Bakanı Angelidis’in de kendilerini burada ziyaret ettiğini yazdı.

Bu arada Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in dün Kıbrıs açıklarındaki bir bölgede bulunan Fransız “Charles de Gauelle” uçak gemisini ziyaret ettiği bildirildi.

ABD askerleri Baf’ta

Fileleftheros gazetesi “Baf’ta Amerikan Kuvvetleri” başlıklı haberinde, bunun Amerikan kuvvetlerinin acil eylemde bulunulmasına ilişkin özel bir birliğinden ibaret ve bu birliğin somut bir misyona sahip olduğunu yazdı.

Bu misyonun, Orta Doğu bölgelerindeki ABD büyükelçiliği personeli ile vatandaşlarının güvenli topraklara tahliyesi ve nakliyle alakalı olduğunu yazan gazete, ABD’nin bölgede özel bir birlik bulundurma kararının, İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ABD ile İran arasındaki ilişkilerin tırmanması aynı zamanda Ukrayna uçağının İran tarafından düşürülmesiyle alakasız olmadığına işaret etti.

ABD Hükümetine kolaylık sağlanmasına ilişkin talebin, Lefkoşa’daki ABD Büyükelçiliği tarafından Rum Yönetimi’ne sunulduğunu belirten gazete, bu talebin tam da, işbirliklerinin geliştirilmesi ve Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılması konusunda Washington’da benimsenen yasayla, iki ülke ilişkilerinin düzeyinin yükseltildiği bir dönemde gündeme geldiğine işaret etti.

Amerikan hükümetinin kolaylıklar sağlanması konusunda Rum hükümetine talepte bulunmasının, ABD’nin başka ülkelerde sahip olduğu diğer üslerle ilgili politik ve genel olguların değerlendirilmesi çerçevesinde yapıldığını kaydeden gazete, Baf’taki Andreas Papandreu hava üssünün, bu tarz insani misyonlar için en güvenli üs olarak değerlendirildiğini belirtti.

Bu üssün, özel insani yardım misyonları için verilmesinin ilk kez istenmediğini ve Rum Yönetiminin de buna olumlu yanıt verdiğini kaydeden gazete, elindeki bilgilerin, Amerikalılardan oluşan birliğin, gerilim, kriz ve hatta çatışma alanlarından insanların nakli ve korunması için, hızlı ve etkili eylem gerektiren misyonlarda uzmanlaşmış küçük bir birlikten ibaret olduğundan söz ettiğine işaret etti.