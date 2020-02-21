Letafet’te hayranlarıyla buluşan Ahmet Evan saatlerce sahneden inmedi

Merit Park’ta hizmet veren Letafet Lounge Bar’da sahne alan Çarşamba gecelerinin aranan yıldızı Ahmet Evan, Şubat ayında da konserlerine son hız devam ediyor.

Evan, sevenlerine dans, müzik ve enerji dolu bir gece yaşatarak, eğlenceyi doruklara taşımayı başardı.

Konserlerinde sahnede yerinde duramayan Ahmet Evan, bitmeyen enerjisi ve hazırladığı eşsiz ve geniş repertuvarı ile Letafet Lounge Bar konuklarına unutulmayan bir Çarşamba gecesi yaşattı.

Konserlerinde 90’ların ve günümüz şarkıcılarının en gözde parçalarına yer veren Ahmet Evan, Türkiye’de hafızalara kazınmış değerli isimlerinden ‘’Feridun Düzağaç, Nilüfer, Levent Yüksel, Kenan Doğulu, MFÖ, Volkan Konak, Grup Kargo ve Haluk Levent’’ gibi değerli sanatçıların parçalarına ağırlık verdi.

Evan, güçlü yorumu, eşsiz repertuvarı ve pozitif enerjisinin yanı sıra şık görüntüsüyle de dikkatleri üzerine topladı.

Ahmet Evan her Çarşamba akşamı olduğu gibi gelen hafta yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da yeniden izleyenleriyle buluşmak için hazırlanıyor.