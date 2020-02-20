‘İyi sonuç istiyoruz’

Beyzade ÜNALMIŞ

Türk Ocağı’nın ligin iyi takımı olduğunu, bunu da aldığı sonuçlarla gösterdiğini belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, takımının yine her hafta olduğu gibi iyi mücadele ve disiplinli oyun anlayışı sonrasında istediklerini alan taraf olacaklarını belirtti. Türk Ocağı maçı öncesi Mejdi dışında eksik oyuncularının olmadığını belirten Şenol Canbulat, pazar günü oynayacakları zorlu maç öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Dersimize iyi çalıştık

Pazar günü konuk olacakları Türk Ocağı maçı ile ilgili olarak açıklama yapan Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, rakibi her yönü ile iyi analiz ettiklerini, bu nedenle pazar günkü karşılaşmada doğru sayısını daha fazla yapan taraf olmak istediklerini söyledi. Özveri ve disiplin olarak çok iyi noktada olduklarını söyleyen Canbulat, saha içi mücadelesi olarak da, oyuncu grubunun çok iyi durumda olduğunu ifade etti.

Türk Ocağı iyi takım

Hem defansif hem de ofansif olarak Türk Ocağı’nın ligin iyi takımlarından olduğunu aktaran Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, takımın kazanmaya alıştığını, bununla birlikte ayaklarının yere basarak yola devam etme düşünceleri olduğunu aktardı. Önlerinde hedef olduğunu bunu da oyuncu grubunun çok iyi kavradığını ve bilincinde olduğunu ifade eden Canbulat, Türk Ocağı karşısında iyi oyun sonrasında iyi sonuçla haftayı noktalamak istediklerini sözlerine ekledi.