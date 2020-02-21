“Asgari ücret  3 bin 900 TL olmalı”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), asgari ücretin sefalet ücreti olduğunu ve kayıt dışı işçiliğin önlenmesine yönelik denetlemelerin yetersizliğinin, işsizliğin artmasına yol açtığını savundu.

Memur-Sen çalışma hayatıyla ilgili sendika lokalinde basın toplantısı düzenledi. Sendika Başkanı Akın Manga tarafından okunan basın açıklamasında, asgari ücret, geçici işçi ve memurların hakları, kayıtsız çalışma ve Kapalı Maraş’ın açılması yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, asgari ücretin brüt 200 TL artış ile 3 bin 600 TL’ye çıkarılması hakkında, “Bu asgari ücret 4 kişilik bir ailede aylık açlık sınırının altında bir sefalet ücretidir. Üyesi bulunduğumuz Hür İşçi Sendikaları Federasyonu olarak asgari ücrete yasal itirazımızı yapmış bulunuyoruz. Aylık asgari 3 bin 900 TL brüt asgari ücrette ısrarlı olacağız” ifadeleri kullanıldı.

Kamuda geçici memur ve işçi statüsünde çalışanlarla, kadrolu olarak çalışanların hak ve menfaatleri arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu, istihdam tarihleri arasında ise dört çeşit emeklilik ve ikramiye hakkı bulunduğu kaydedilen açıklamada, emeklilik hakkı için hizmet sürelerinde, kesintilerde ve emeklilik yaşlarındaki farklılıklara dikkat çekildi.

Memur-Sen’in basın açıklamasında “Kamu çalışanlarının statü, hak ve menfaatleri arasında bunca ayrıcalıklar varken, kamuda verimlilik ve iş disiplini beklemek eşyanın tabiatına aykırıdır” görüşüne yer verildi.

“Sendikal statüko da sorumlu”

Yaratılan eşit olmayan şartlardan gelmiş geçmiş tüm siyasilerin sorumlu olduğu ancak sadece siyasilerin sorumlu olmadığını ifade edilen açıklamada, “Yetkili sendika diyerek kamuda yaratılmış sendikal statüko da en az siyasiler kadar sorumludur” denildi.

Kapalı Maraş’ın açılmasına destek

Memur-Sen’in Kapalı Maraş’ın açılmasına destek verdiği de belirtilen açıklamada, uluslararası hukukun “üstlerin (güçlülerin) hukuku olduğunu, Birleşmiş Milletler’in sadece Kıbrıs Rum kesimini tanıması, tek taraflı Avrupa Birliği’ne alınmalarının bunun en açık göstergesi olduğu kaydedildi.

Maraş’ın KKTC toprağı olduğun kaydedilen açıklamada “Maraş’ın KKTC yönetiminde yerleşime açılması, ekonomimize çok büyük yarar sağlayacaktır. BM ve AB’ aracılığı ile yıllardır halkımıza karşı uygulanan insanlık dışı ambargoların kırılmasına yanıt olacaktır” görüşüne yer verildi.