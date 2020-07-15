Başarılılar onurlandırıldı

Diyalog Gazetesi ile İpekay iş birliğinde organize edilen Nivea Men ödülleri pandemi sonrasında dün düzenlenen törenle verildi.

Diyalog Gazetesi Spor Servisi tarafından 27. haftanın antrenörü seçilen Düzkaya Teknik Direktörü Mustafa Brataş, haftanın futbolcusu seçilen Yenicami futbolcusu Fırat Ersalan, haftanın genç yeteneği seçilen Düzkaya U-21 futbolcusu Önder Zeyin ve haftanın hakemi seçilen Ali Özer ödüllerini düzenlenen törende aldı.

Fırat Ersalan’a ödülünü Ünalmış verdi

Çetinkaya karşılaşmasında galip gelen Yenicami’de Fırat Ersalan iyi oyununu güzel golle taçlandıran isim oldu. Başarılı oyuncu ödülünü Diyalog Gazetesi spor yazarı Beyzade Ünalmış’tan aldı.

Mustafa Borataş ödülünü Taşel’den aldı

Takımını zorlu süreçte ayakta tutmaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı zorlu Cihangir karşılaşmasına oyuncularını iyi motive ederek alınan galibiyetin mimarı oldu. Mustafa Borataş’a ödülünü İpekay Yönetici Asistanı Gamze Taşel verdi.

Önder Zeyin’e ödülünü Tenekeci verdi

Düzkaya’nın genç yıldızı Önder, galip gelinen Cihangir karşılaşmasında performansı ile ön plana çıkan isim oldu. Genç oyuncu ödülünü İpekay Ev Dışı Tüketim Müdürü İbrahim Tenekeci’den aldı.



Ali Özer ödülünü Erdan’dan aldı

Doğan Türk Birliği-Küçük Kaymaklı karşılaşmasında doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Ali Özer, 27. hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti. Ali Özer’e ödülünü İpekay İthalat Müdürü Ayşe Aydın Erdan verdi.