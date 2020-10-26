Birinciler belirlendi

2020 Offroad Ralli-Raid Şampiyonası’nın ikinci yarışı olarak yapılan “Soydan Grup Afrodisia Cyprus Offroad Rally-Raid 2020” 2 gün boyunca yaklaşık 200 kilometrelik etapların ardından tamamlandı. Start ve Finiş seremonisinin Soydan Petrol önünde yapılan organizasyon; Yayla, Akdeniz ve Sadrazamköy bölgelerinde hazırlanan etaplarda yapıldı. İlk gün ekipler Yayla-Akdeniz arasında 47 kilometrelik Pudra Etabı’nı, ardından da Sadrazamköy’de 38 kilometrelik Gece Kuşu Etabı’nı geçip ilk günü Lapta Gençlik Kampı’nda noktaladılar. 8 Ralli ve 13 Raid kategorisinden olmak üzere toplam 21 ekibin start aldığı organizasyonun ikinci gününde ekipler Akdeniz ormanı içerisinde 2 kapalı etabı hem düz, hem de ters olmak üzere yaklaşık 100 kilometre daha mücadele ettiler.

Rallide Ersoy-Kıral ikilisi

Raidde Dinçler-Yücel ikilisi zirvede

Zorlu doğa şartlarında birçok ekibin çeşitli problemler yaşadığı yarış sonunda ilk günün de lideri olan, Hüdan Racing Team’den Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi ralli kategorisinin kazananı olmayı başardı. Baştaşlar Racing Team’den Argun Çağıl-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ikinci olurken, Adil Aroğlu-Aral Tahir Aziz ikilisi üçüncü oldu. Raid kategorisinde Hüdan Racing Team’den Hüseyin Uğur Dinçler-Yakup Yücel ikilisi ilk gün olduğu gibi ikinci günü de ilk sırada bitirerek yarışı kazanmayı başarırken, ilk günün ikincisi Mustafa Fırat Gümüş-Naim Ersoy ikilisi ikinci günü de ikinci sırada bitirmek üzereyken araçlarında oluşan mekanik arızayla finişe ulaşamadılar. Böylece Raid kategorisinde ikinci Akkılıç Garaj ekibi Mehmet Akkılıç-Rıdvan Bayraktaroğlu ikilisi oldu. Üçüncü olan ekip ise Doğacı Offroad Team’den Devrim Dedeoğlu-Yücel Güneş ikilisi oldu.

Takımlarda Hüdan Racing Team ve Akkılıç Garaj zirvede

Bünyesinde “Soydan Bims Trading”, “Soydan Rent a Car”, “Soydan Petrol” ve Soydan Technic” bulunan Soydan Şirketler Grubu ana sponsorluğunda yapılan yarışın Ralli takımlar birincisi Hüdan Racing Team olurken, ikinci Baştaşlar Racing Team oldu. Raid takımlarda ise birinci Akkılıç Garaj olurken ikinci Doğacı Offroad Team ve üçüncü Hüdan Racing Team oldu. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve Güven Sigorta’nın da destekleriyle organize edilen yarışın ödül töreni Girne’de bulunan Soydan Petrol önünde yapıldı. Sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yaptığı organizasyonda dereceye girenlere ödüllerini Soydan Grup direktörleri Nejat Soydan, İsmail Soydan ve Sinem Ergün, Soydan Grup Muhasebe Müdürü Seda Yapıcı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu ve Kyrenia Offraod Derneği Başkanı Zühtü Cumalıgil takdim etti.

