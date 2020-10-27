Bir garip durum 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu’na başkanlık edeceğini söylediğinde, Bakanlar Kurulu’nun olmadığını ve olmayan bir şeye başkanlık etmesinin de mümkün olmadığını söyledi.

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı Seçiminin gerçekleştiğini ve bittiğini söyleyen Erhürman, “Cumhuriyet Meclisi’nde Salı günü ben Sayın Tatar da oradayken, bir vekalet bırakmasını söyledim. Şimdi ne Başbakan var, ne de Bakanlar Kurulu var. Hukuken yok hükmünde bir Bakanlar Kurulu var. O yüzden bu Bakanlar Kurulu’nun hukuken bir karar üretmesi mümkün değil” dedi.

“Cumhurbaşkanı kral değildir”

Böyle bir yapıda Bakanlar Kurulu’ndan çıkan kararlarını kabul etmeyeceklerini söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Siz bu şekilde bu ülkeyi yönetemezsiniz. Her defasında yüzlerine söyledik, uyarılar yaparak raya çekmeye çalıştık treni. Hukuk dışılık pandeminin başından beridir var, o zamandan beri duvara doğru gidiyor bu ülke. Sürekli olarak bir yönetim boşluğu var. Seçim süreci bir sürü tartışmalarla bitti. Yine aynı davranıyorlar. Ama bilinmelidir ki, kral değildir Cumhurbaşkanı, padişah, sultan hiç değildir. Hukuka uygun davranmalıdır Cumhurbaşkanı. Bizi birleştiren de bu Anayasadır. Tarihte görülmedi ana muhalefetten, bu kadar Anayasa’ya bağlılık beklensin. Böyle bir şey olamaz. Bu böyle gitmeyecek.”

“Bakanlar Kurulunun olmadığı bir süreç”

Başından beri toplumu düşündüklerini, toplumu korumak gerektiğini söylediklerini vurgulayan Erhürman, yönetsel görevde olanların bunu düşünmediğini savundu.

Yeni bir hükümet kurulması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Bunun da ne olması gerektiği belliydi. En çok milletvekili olan partinin başkanına, hükümeti kurma yetkisi verilmesi gerekiyordu. UBP bir kurultaya gidiyor. İlla başkan olmasına gerek yok, bir milletvekiline verilir hükümeti kurma görevi. Bakanlar Kurulu’nun olmadığı bir sürece soktular ülkeyi” dedi.

“Ötekileştirme politikası kaybettirecek”

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin bu kadar kutuplaşmış bir ortamda gerçekleşmiş olmasının, aklı temsil etmenin en radikal politika olduğunu söyleyen Erhürman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben bu seçimin değerlendirmesinde, Türkiye kökenli olanlar ve olmayanlar üzerinden değerlendirme yapılmasını hiç doğru bulmuyorum. Sürecin içerisinde de söylemedim, sürecin sonrasında da söylemem. Çünkü biz bu ülkede bir arada yaşayacağız. Bir arada yaşayacağımıza göre, bu cepheleşme, ötekileştirme politikalarının bize kaybettireceği şeylerin büyük olduğu için, seçim içerisinde de o noktada durdum, seçim bitti diye başka da noktaya savrulacak değilim.”