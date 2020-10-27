Çiğdem AYDIN

Lefkoşa’ya bağlı Erdemli köyünde hayvancılık yapan Serkan Vuruşkan’ın başı sahipsiz köpeklerle dertte. Başıboş köpeklerin mandırasına girerek, 5 buzağıyı telef ettiklerini ifade eden Vuruşkan, son zamanlarda sayılarında da artış olduğunu söyledi. Vuruşkan, 20 bin TL zararı olduğunu, Tarım Dairesi’nin sadece düşük durumlarında sigorta ödemesi yaptığını ifade etti.

Diyalog’a konuşan Vuruşkan şunları söyledi:

“Başıboş köpekler bölgede çoğaldı. Mandıramda 5 tane buzağı parçalandı. Derdimi kime anlatayım bilemedim. Şu anda 20 bin TL zararım vardır. Tarım Dairesini aradım, ‘ödeme yapmayız’ dediler. Oysa bizim hayvanlar sigortalı, Tarım Sigortası tarafından ayda 2 bin 600 TL kesinti yapılıyor.

Ama sadece düşük olduğu zaman ödeme yapılıyor.”

Vuruşkan, devlet kurumlarından sokak köpeklerini toplamalarını istediklerini sözlerine ekledi.