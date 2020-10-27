Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve hükümetin durumu konuşuldu.

Muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, bir milletvekiline hükümete kurma görevi vermesi yönünde çağrı yaptı, Başbakan olmadığından Bakanlar Kurulu’nun da olmadığını, burada herhangi bir karar üretilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin de konuşulduğu Genel Kurulda, seçim döneminde ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylemler kullanıldığı da ifade edildi.

Genel kurulda, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yerinden söz aldı.

HP’nin, hükümetten çekilme kararı aldığını ve bu kararın net olduğunu vurgulayan Özersay, Başbakan’ın Cumhurbaşkanı’na istifasını sunmayarak devlet geleneğini göz ardı ettiğini söyledi.

Özersay, telefon açarak Ersin Tatar’ın Başbakanlık görevine devam ederken, birine vekalet vermesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı, “Telefon açtım, ‘ille bana vekalet vermenize gerek yok, partinizden birine veriniz’ dedim, buna rağmen Sayın Tatar vekalet vermedi. Devlette boşluk oluştu” dedi.

Başbakan olmadığından, Bakanlar Kurulu’nun da olamayacağını belirten Özersay, “Hukukun gereği neyse biz onu yapacağız. UBP’de seçim olması Tatar’ın meselesi değil. Sayın Tatar’ın bir an önce hükümeti kurma görevini birine vermesi gerek” şeklinde konuştu.

Kıb-Tek’e müdür atanması etik değil…

Özersay, “Biz yeni hükümet kurulana ve bakanlıkları devredene kadar, cari görevler dışındaki görevleri yapacak değiliz” dedi.

Öte yandan Özersay, Kıb-Tek müdürünün görevden alınması, buraya yeni bir müdür atanması konusunda da konuşarak, bunun “son derece yanlış, hukuksuz ve siyasi etiğe aykırı” olduğunu; bu makama, hakkında cezai ve disiplin soruşturması olan birinin atandığını söyledi, yeni hükümet kuruluna kadar herkesin bu konuyu hassasiyetle takip etmesini istedi.

Bir sonraki birleşim 2 Kasım’da…

Konuşmalara geçilmeden önce Genel Kurulda bilgiye ve onaya sunuşlara yer verildi. Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun kararları Genel Kurulda okundu. Buna göre, Danışma Kurulu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen birleşimin 2 Kasım’da yasama ve denetim gündemiyle yapılması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Kıb-Tek’teki ihalelerde usulsüz yapılıp yapılmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi’ne çalışmalarını tamamlaması için 3 aylık ek süre verilmesine ilişkin tezkere de milletvekillerinin onayına sunuldu. Tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da, 7 Ocak 2018’deki seçimde Lefkoşa UBP milletvekili olarak seçilen, 18 Ekim’de de Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar’ın tercih hakkını Cumhurbaşkanlığı’ndan yana yaptığına dair tezkere okutulup bilgiye sunuldu.

Daha sonra Genel Kurulda, 62 madde tahtında konuşmalar yapıldı.

Özyiğit’ten Tatar’a tebrik…

İlk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Özyiğit, 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı tebrik etti, “Gönül arzu ederdi ki şaibesiz, halkın iradesinin gerçek anlamada sandığa yansıması ile seçilsin, dayatmalarla, her türlü müdahaleyle, bir yerde atamayla seçilmesin” dedi.

KKTC’nin ebediyen yaşayacağının söylendiğini ama buradaki insanlara güvenilmediğini savunan Özyiğit, “Burada yaşayanların alacakları karar hiçe sayıldı ve her türlü müdahale… Karşı taraftaki bina sanki büyükelçilik değil, valilik konağı… Sonra da bağımsız, egemen KKTC diye nutuklar atıyoruz. Karşı taraf da bizim egemenliğimizi tanısın diyoruz. Kıbrıs’ın kuzeyindeki coğrafyada ne kadar egemeniz, kararları ne kadar kendimiz alıp kendimiz uygulayabiliyoruz… Kurumlarımızı ne kadar kendimiz yönetebiliyoruz. Halkın gerçek iradesine ne kadar saygı duyuyoruz ve duyulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümet boşluğu konusunda da konuşan Özyiğit, “Başbakan kim? Başbakana vekalet eden biri var mı? Hükümet var mı? Sayın Tatar’ın görevi devralmazdan önce hükümetten birine vekalet vermesi gerekiyordu. Etik değerler, Anayasa, yasalar hak getire… Bu ülke nasıl yönetiliyor, açık ve net ortada” dedi.

Ataoğlu: Ayrıştırıcı söylemler sona ermeli

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar’ı da, bu görevi Tatar’a devreden Mustafa Akıncı’yı da başarı diledi.

Ataoğlu, seçim sürecinde bazı ayrıştırıcı söylemler de kullanıldığını belirterek, “Bu söylemlerin sona ermesi gerek. Seçimin bitmiş olduğunu kabul etmek; birlik, beraberlik içinde halka nasıl hizmet verebileceğimize bakmamız gerek” dedi.

Hükümet boşluğuna da işaret eden Ataoğlu, kısa dönemde hükümetin kurulmasını temenni etti, hükümet modeli hangisi olursa olsun, yaralara merhem olmasını diledi.

Ataoğlu, “Sağlıkta, ekonomide, eğitimde, turizmde, inşaatta, birçok sektörde sıkıntılar var. Birlik beraberlik içinde bu sorunların çözümüne odaklanmalıyız. Herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

Anayasa referandumuna değinen Ataoğlu, yargının iyileşmesine katkı koymaya çalıştıklarını ancak referandumla ilgili çalışma yapılmadığını, “bazı arkadaşların” aksi karar çıkması için uğraştığını söyledi.

Arıklı’nın kafasında soru işaretleri var

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, koronavirüs nedeniyle 28 günlük karantina dönemi geçirdiğini anımsatarak, “Onunla ilgili hala kafamda soru işaretleri var. Önümüzdeki süreçte sağlık sistemimizde olup bitenlerle ilgili araştırma yapılmasında fayda var diye düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili konuşan Arıklı, “Çok şeyler yaşandı, çok kalpler kırıldı, büyük üzüntüler de yaşadık. Özellikle seçimden sonra ortaya çıkan değerlendirmeler, yanlı tavır ve yaklaşımlar kanayan yarayı daha da büyüttü. Siyasi partilerin ve milletvekillerin bu yarayı kangrene dönmeden önlemesinde fayda var, birleştirici bir üslup kullanmalıyız. Topluma seçimi geride bıraktığımızı anlatmalıyız. İki taraf arasındaki holiganların kullandığı üslup da gerginliği tırmandırıyor” şeklinde konuştu.

Seçim gecesi bir gazetecinin kullandığı cümleleri kürsüden okuyan Arıklı, “Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil” dedi, Mustafa Akıncı’ya 2015’te İskele’den çıkan oy oranına değindi.

Arıklı, “Oylar satıldı, bir yerlerden gelen insanlar telkinde bulundu demek çok yanlış. Hiç mi özeleştiri yapılmıyor… Toplumun tansiyonu düşürülmeli. Meclisin bu konuda ortaya tavır koyması, örnek olması gerek ” dedi.

Rogers: Bakanlar Kurulu şu anda yok

HP milletvekili Jale Refik Rogers, UBP-HP hükümetinin 1 Haziran 2019’da Meclisten güvenoyu aldığını, 7 Ekim’de HP’nin hükümetten çekildiğini söyledi.

Rogers, “Kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor. Hükümetin koalisyon ortağı çekildiğinde hükümet düşer, hükümetin Başbakanı istifasını Cumhurbaşkanına sunar. Bunu kendisine de söyledik. Hükümetin istifası ısrarla sunulmadı. Bakanlar Kurulu şu anda yok. Bunun tekrar tekrar konuşulması üzüntü verici” dedi.

Rogers, ekonomi, sağlık gibi birçok konuda sorun olduğunu, Meclisin işinin çok olduğunu ancak hukuken yapılması gerekenlerin yapılmadığı için bunların konuşulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini birine vermesi gerektiğini belirten Jale Refik Rogers, Kıb-Tek müdürünün görevden aldığını anımsatarak, “Israrla hükümet varmış gibi görüntü vermek yanlış. Buna son vermek gerek” dedi.

Jale Refik Rogers, kutuplaştırmaya yönelik siyaset yapılmasını eleştirdi, “Bu ülkenin ciddi sorunları var. Birlik beraberliğe önem vermeliyiz. Bunu, teamülleri yıkarak yapamayız” şeklinde konuştu.

Raporlar, vekillerin bilgisine getirildi

Konuşmaların ardından Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündemindeki raporlar milletvekillerinin bilgisine getirildi. Raporları, Komite Başkanı Resmiye Canaltay okudu ve meclis dünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurulun gelecek birleşimi 2 Kasım’da saat 10.00’da olacak, yasama ve denetim faaliyetleri aynı gün gerçekleştirilecek.