‘BTM kulüpleri teşvik edilmeli’

BTM 1. Lig ekiplerinden 1461 İskele Trabzonspor Başkanı Tayfun Köksal, 2018’den beridir kulübün başkanlığını yürüttüğünü söyleyerek “2016’da kulüp kapanmıştı. 2018’de yönetimimizle birlikte sil baştan kulübü kurduk ve çalışmalara başladık. Önümüzdeki dönemde de başkanlığı sürdürme hedefindeyim” dedi.

“Saha projesini hayata geçireceğiz”

Geçtiğimiz sezon ev sahibi karşılaşmalarını Akova’da oynadıklarını belirten 1461 İskele Trabzonspor Kulübü Başkanı Tayfun Köksal, “Saha kirası ve oyuncuların antrenmanlara katılabilmeleri için 18 bin TL’lik giderimiz oldu. Bu rakam BTM kulübü için çok fazladır. Bu yüzden artık kendi sahamızı yapma zamanı gelmiştir. İskele Belediyesi ile birlikte ortak projemiz olan saha çalışmalarına 2-3 ay içerisinde başlayacağız” dedi.

“Ülkemize başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz”

Necmi Usal’ın sorularını yanıtlayan 1461 İskele Trabzonspor Başkanı Tayfun Köksal, “Kulüp olarak hedefimiz kalıcı olmak. Kalıcı olurken ise ülkemize başarılı, karakterli bireyler ve sporcular yetiştirmektir. Ülke ve bölge gençliğini kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, spora bağlamak ve spor aşkıyla yaşatırsak bu bizim için en büyük başarı olur” şeklinde konuştu.

“Katkı payından yararlanmalıyız”

1461 İskele Trabzonspor Başkanı Tayfun Köksal konuşmasının son bölümünde önemli açıklamalarda bulundu. Köksal, “Devletin verdiği katkı payından BTM kulüpleri de faydalanmalıdır. Kulüplerin altyapıları federasyonda kayıtlıdır. BTM Liglerinde mücadele eden kulüplere altyapı şartı ile katkı sağlanabilir. Devlet ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM kulüplerini teşvik etmelidir” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.