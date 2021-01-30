Türkiye'de 17 ilde alarm

Sağlık Bakanlığı yeni Coronavirüs tablosunu paylaştı. Dün 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi, 131 hasta ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyonlu tespit edilen vatandaş sayısının 128'e yükseldiğini duyurdu. Koca, "17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 912 kişinin yeni tip Coronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı, 131 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 348 bin 309'a çıktı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "Covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 165 bin 94 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 664 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 93 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 346 bin 219'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 464 bin 30, vefat sayısı 25 bin 736, ağır hasta sayısı 1740 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyonlu tespit edilen vatandaş sayısının 128'e yükseldiğini duyurdu. Koca, "17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak Twitter hesabında açıklamada bulundu:

Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü. Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak.

