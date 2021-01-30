Girne Belediyesi ekipleri, gıda satışlarının devam ettiği market, kasap, restoran ve fırın denetimlerine devam ediyor 

Zabıtalar işbaşında

Girne Belediyesi ekipleri, gıda satışlarının devam ettiği market, kasap, restoran ve fırın denetimlerine devam ediyor 
banner432

Girne Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı tedbirlerini artırarak, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği market, kasap, restoran ve fırın denetimlerine devam ediyor.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konu ile ilgili açıklamasında, “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugün, market, kasap, fırın ve paket servisi yapan restoranlara denetimler gerçekleştirdik. Yapılan denetimler sırasında, işletmelerin, hijyen konusunda gereken önlemleri alıp almadıkları ve belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor” dedi.  
Güngördü, alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol eden zabıta ekiplerinin kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladığını belirterek, halkın tüm yapılan uyarıları dikkate alması ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yazılarını mutlaka okuması gerektiğini kaydetti. 
Çalışanların eldiven takıp takmadıklarını da kontrol eden zabıta ekipleri, çalışanlara ve müşterilere halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak, eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye'de 17 ilde alarm
Türkiye'de 17 ilde alarm
  1. TÜRKİYE

banner456

banner459

banner472

banner460