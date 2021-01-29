"7 Gün Değil, 21 Gün Kapanmalıyız"

ŞU ANA KADAR 21 YENİ VAKA! 

"7 Gün Değil, 21 Gün Kapanmalıyız"
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Sağlık Bakanı Ali Pilli dün akşam açıklanan 47 vakanın ardından, şu ana kadar 21 pozitif vakanın daha tespit edildiğini duyurdu, salgının 7 günde kontrol altına alınamayacağını belirterek, 21 gün daha ülkenin kapalı kalması halinde salgının önünün alınabileceğini kaydetti.
Pilli, salgının 7 günde kontrol altına alınamayacağını belirterek, 21 gün daha ülkenin kapalı kalması halinde salgının önünün alınabileceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 12:03
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
mehmet ilker
mehmet ilker - 5 saat Önce

Beyin kullanmayan insanlar ömur boyu kapanabilir eger birileri iaseyi eve kadar getirip sonsuz hizmet verirse.Guzel adayi hastaliga bulasirmak suctur bence.

Levanta Gursen
Levanta Gursen - 5 saat Önce

Nihayet biraz olsun jeton düştü Afferin diyelim ????????????

Turkish power
Turkish power - 2 saat Önce

Hiiiimmmm evet tüm avrupa ve amerika da 21 değil 121 gun kapanmıştı hatta o bile az olabilir en iyisi tümden kapatıp adayı 82. Il yapalım zaten güney ab ye tam üye oldugunda zaten bölünme fiilen gerceklesmisti

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