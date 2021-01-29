Sağlık Bakanı Ali Pilli dün akşam açıklanan 47 vakanın ardından, şu ana kadar 21 pozitif vakanın daha tespit edildiğini duyurdu, salgının 7 günde kontrol altına alınamayacağını belirterek, 21 gün daha ülkenin kapalı kalması halinde salgının önünün alınabileceğini kaydetti.
Pilli, salgının 7 günde kontrol altına alınamayacağını belirterek, 21 gün daha ülkenin kapalı kalması halinde salgının önünün alınabileceğini kaydetti.
"7 Gün Değil, 21 Gün Kapanmalıyız"
ŞU ANA KADAR 21 YENİ VAKA!
Sağlık Bakanı Ali Pilli dün akşam açıklanan 47 vakanın ardından, şu ana kadar 21 pozitif vakanın daha tespit edildiğini duyurdu, salgının 7 günde kontrol altına alınamayacağını belirterek, 21 gün daha ülkenin kapalı kalması halinde salgının önünün alınabileceğini kaydetti.
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YORUMLAR
Levanta Gursen - 5 saat Önce
Nihayet biraz olsun jeton düştü Afferin diyelim ????????????
Turkish power - 2 saat Önce
Hiiiimmmm evet tüm avrupa ve amerika da 21 değil 121 gun kapanmıştı hatta o bile az olabilir en iyisi tümden kapatıp adayı 82. Il yapalım zaten güney ab ye tam üye oldugunda zaten bölünme fiilen gerceklesmisti
Beyin kullanmayan insanlar ömur boyu kapanabilir eger birileri iaseyi eve kadar getirip sonsuz hizmet verirse.Guzel adayi hastaliga bulasirmak suctur bence.