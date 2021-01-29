"7 Gün Değil, 21 Gün Kapanmalıyız"

Sağlık Bakanı Ali Pilli dün akşam açıklanan 47 vakanın ardından, şu ana kadar 21 pozitif vakanın daha tespit edildiğini duyurdu, salgının 7 günde kontrol altına alınamayacağını belirterek, 21 gün daha ülkenin kapalı kalması halinde salgının önünün alınabileceğini kaydetti.

Pilli, salgının 7 günde kontrol altına alınamayacağını belirterek, 21 gün daha ülkenin kapalı kalması halinde salgının önünün alınabileceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 12:03