Turizme bayram darbesi

Salgın nedeniyle uzun süren bir kapalılık dönemi geçiren turizm sektörü yaralarını saramamışken, bir darbe daha aldı. Sektörün bir nebze canlanması için dört gözle Kurban Bayramı’nı bekleyen turizmcileri üzen bir karar alındı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ve yasayla desteklenen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Türkiye'den gelecek yolculara 7 gün karantina uygulanması yönünde tavsiye kararı aldı.

Sağlık bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, başkanlığındaki Kurulun işleyişi gereği, salgınla ilgili alınan kararlarda tek yetkili. Ancak, alınan kararın, Sağlık bakanı Ali Pilli tarafından Bakanlar Kurulu'na götürülmesi ve orada onaylanması gerekiyor.

Kısa vadede Türkiye'den gelen çok sayıda hasta çıkması ve hastanenin tıkanması, hastane servislerle bakanlık arasında başlayan gerilim alınan kararda etkili oldu.

Bu artış hızı ile hastane alt yapısının baş etmesinin mümkün olmadığı noktasında uzlaşan komite üyeleri, sefer sayısının artırılması ile birlikte vaka sayılarının da artacağı öngörüsü ile İngiltere'den gelen vatandaşlara uygulanan 7 gün karantina sisteminin Türkiye'den gelecek yolculara da uygulanması kararı alındı.

Onaya sunulacak

Kararın yürürlüğe girmesi için, Bakanlar Kurulu'nda onaylanması gerekiyor. Sağlıkla ilgili karar yetkisinin devredildiği Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararın uygulamaya girmesi bekleniyor. İlgili kurulda, müsteşar ile birlikte, bakanlık müdürleri, göğüs ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları, hemşire ve başhekimler bulunuyor. Daha önce de benzer bir kararın tartışıldığı ancak vaka sayısının az olması nedeniyle sürecin izlendiği, artan vaka sayısı nedeniyle bu noktaya gelindiği belirtildi.