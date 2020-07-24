Koalisyon bitme noktasına geldi

Suna ERDEN

Hükümet ortakları Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) arasındaki imar planıyla başlayan gerginlik yeni bir boyut kazandı.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in, İmar planı konusunda eleştirdiği HP’li İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a ‘Küçük kadın’ diye hitap etmesi ipleri koparma noktasına getirdi. Saner’in konuşmasını değerlendiren siyasi çevreler “Yeşilçam’ın unutulmaz eserlerinden Küçük Hanımefendi’yi hatırlayıp, Ayşegül Hanıma ancak o şekilde hitap etseydi bu kriz çıkmazdı” diyor.

İmar planının hükümet içerisinde sorunlara neden olduğunu söyleyip, “Hükümet ortağının küçük kadını, size diyor ki ‘siz çalışmıyorsunuz’ peki be kardeşim sen bilgi belge mi verdin de biz çalışmadık mı? sözlerini sarf eden Saner’e ilk tepki Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers’ten geldi. Rogers, “Kadını değersiz ve küçük gören cinsiyetçi söylemi bütün insanlara yöneltilmiş çağ dışı bir hakaret ve tehdittir” dedi.

Saner, tepkiler üzerine ‘küçük kadın’ değil, ‘hükümetin küçük kanadı’ ifadesini kullandığını söyledi.

Saner: Ayşegül Baybars’ı görevden alırdım

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, katıldığı bir televizyon programında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı sert bir dille eleştirdi. Saner, “Başbakan Ersin Tatar’ın yerinde olsam, beni yanılttığı için İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı görevden alırdım” dedi.

Mağusa –Yeniboğaziçi- İskele İmar Planı”nın hükümette yarattığı sıkıntıları değerlendiren Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin imar planında revize yapılmaması durumunda plana imza koymayacağının altını çizdi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Başbakan Ersin Tatar’a gönderdiği emirname metni içerisinde proje yapıp imar izni alan kişilerin haklarını kapsayan iki maddeyi çıkarttığına dikkat çeken Ersan Saner, Bakan Baybars’ı sert bir dille eleştirerek, “Ben başbakan olsam Ayşegül Baybars’ı görevden alırdım” ifadelerini kullandı.

‘Küçük kadın’ benzetmesi

İmar planının hükümet içerisinde sorunlara neden olduğuna dikkat çeken Saner, şöyle konuştu:

“Hükümet ortağının küçük kadını, size diyor ki ‘siz çalışmıyorsunuz’ peki be kardeşim sen bilgi belge mi verdin de biz çalışmadık?

Kendilerini kurtarmak için açıklama yapmasalar böyle tartışmalar olmayacak.

UBP imar planının noktasına virgülüne dokunulmadığı taktirde plana imza koymayacak. Bu hükümet krizine neden olacaksa da olacak.

Sayın başbakan, bakanının sadece süreyi uzatıp emirnameyi gönderdiğinden ötürü emirnameyi imzaladı.

Ayşegül Baybars’ın Başbakan Ersin Tatar’a karşı tavrı bizim için çok ciddi bir sıkıntıdır.

Başbakan Ersin Tatar’ın imar planı ile ilgili talimatı sürenin 1 ay uzatılması yönündeydi ancak süre sınırsız uzatıldı.

Sayın Baybars, Başbakanın talimatına rağmen 2 maddeyi çıkartıp Başbakana söylememesi etik açıdan ciddi bir sıkıntıdır.

Bu durumun siyasi sonuçları olması gerekir. Başbakan kendisini yanıltan bir Bakan ile çalışma arzusu içerisinde olmayabilir. Ben Başbakan olsam Ayşegül hanımı görevden alırdım.”

Rogers: Aynen iade ederiz

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, Ersan Saner’in İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a “Küçük kadın” benzetmesini eleştirdi.

Ersan Saner’in haddini aştığına dikkat çeken Rogers, “Kadını değersiz ve küçük gören cinsiyetçi söylemi bütün insanlara yöneltilmiş çağ dışı bir hakaret ve tehdittir” dedi.

Jale Refik Rogers’in açıklaması şöyle:

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalarda, haddini aşan, kendisine ve temsil ettiği makama yakışmayan açıklamalarda bulunmuştur.

Kadını değersiz ve küçük gören cinsiyetçi söylemi bütün insanlara yöneltilmiş cağ dışı bir hakaret ve tehdittir.

Halkın Partisi olarak, söylediği tüm söylemleri kendisine aynen iade ederiz.”

‘Kadın değil kanadı dedim’

Tepkiler üzerine yeni bir açıklama yapan Saner, programın bir yerinde HP için "hükümetin küçük kanadı" dediğini ama bu ifadenin "küçük kadını" olarak anlaşıldığını ifade eden Saner, "Böyle bir şey demedim. Medyadaki arkadaşlar bu şekilde anladı ama ben öyle bir şey demedim" diye konuştu.

Saner, "Hükümet ortağımızla imar planı konusunda ters düştük ama benim Sayın Baybars için böyle bir söz söylemem mümkün değil" dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 14:33