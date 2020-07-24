‘İki sandık kurulmalı’

Suna ERDEN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, erken genel seçim çağrısını tekrarladı, çifte sandık konusunda ısrarlı olduğunu belirtti. Bakan Taçoy, her şeyden önce seçim yasasının değişmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar’ın genel seçimler için önerdiği Ocak 2021 tarihiyle ilgili görüşünü açıklayan Taçoy, bu önerinin tartışılabileceğini ifade etti.

Bakan Taçoy, ayrıca HP ile UBP iplerin gerilmesine neden olan ‘küçük kadın’ tartışmasına da değinerek, “Sayın Ersan Saner’in öyle bir hitapta bulunacağını sanmıyorum” dedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun HP’nin eski Başkanı Kudret Özersay’ın bir akşam kendisini arayarak, ‘Hükümet’in bozulması durumunda yeni bir oluşumda yer alıp almayacağını sorduğuna” dair açıklamasını ise “Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Ortalığı karıştırmak için yaptı” dedi.

Seçim yasası değişmeli

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, koalisyon hükümetlerinin yarattığı ortamda, halk arasında hem devlete hem de siyasilere güvensizlik duygusu oluştuğunu ifade etti. Bakan Taçoy, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte genel seçimlerin de yapılması gerektiğini söyledi.

Bakan Taçoy, seçimlerden önce ise yasanın değişmesi gerektiğini dile getirdi.

“Esas olan Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın değişmesidir” diyen Bakan Taçoy, şunları söyledi: “Karma oy uygulamasının bir an önce gözden geçirilmesi ve ivedi olarak ele alınması gerekmektedir. Seçim barajı yeniden düzenlenerek yüzde 10’a çıkarılmalıdır. Halka inen, halk için siyaset yapanların önü açılmalıdır. Siyaset, insanları ortak değerler ve idealler etrafında bir araya getirme sanatıdır. Siyasi ayrıştırmaları artık bir yana bırakarak adımlar atmalıyız. Kutuplaştıran, yok sayan, partizan anlayışların sona erdirilmesi gerekir.”

Bakan Taçoy, Başbakan Tatar’ın genel seçimler için 2021 yılı ocak ayını öngörmesini de değerlendirdi. Bakan Taçoy, “Başbakan bir tarih söyledi. Bu tartışılabilir. Ama ben çifte sandık konusunda ısrarlıyım” dedi.

Öyle bir hitapta bulunacağını sanmıyorum

Bakan Taçoy, ayrıca HP ile UBP iplerin gerilmesine neden olan ‘küçük kadın’ tartışmasına da değindi. Taçoy “Sayın Ersan Saner’in öyle bir hitapta bulunacağını sanmıyorum. Bir yanlış anlaşılma olmuştur” ifadelerini kullandı.

Amaç ortalığı karıştırmak

Taçoy, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun HP’nin eski Başkanı Kudret Özersay’ın bir akşam kendisini arayarak, ‘Hükümet’in bozulması durumunda yeni bir oluşumda yer alıp almayacağını sorduğuna” dair açıklamasını ise “Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu açıklamayı ortalığı karıştırmak için yaptı” dedi.