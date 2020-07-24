Turist gitti işler bitti

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta son 20 yılın en kötü günlerini yaşıyor. Yurt dışından ve Güney Kıbrıs’tan gelen turistlere satış yapan Arasta esnafı, salgın nedeniyle işlerin tamamen durduğunu ifade ediyor. Gerek yurt dışından gerek güneyden gelen turist sayısının yok denecek kadar az olduğunu ifade eden esnaf, siftah yapmadan dükkânlarını kapattıklarını belirtiyor. Diyalog’a konuşan esnaf, “Devlet içerisinde bulunduğumuz duruma acilen bir çare bulmalı” dedi.

Esnaf ne söyledi?

Hüseyin Yıldır

“Corona virüs nedeniyle piyasa olumsuz etkilenirken Arasta bölgesinin işleri tamamen bitti. Yerli halk zaten bu bölgeye uğramıyor. Memlekete turist de gelmeyince ne yazık ki Arasta’da hayat durma noktasına geldi. Burada kalan insanların da bütçeleri çalışmadıkları için olumsuz etkilendiğinden dolayı çarşıya uğrayamıyorlar. Turist olduğu zaman güzel bir kazancımız vardı ancak şu anda hiçbir şey yok. Son 20 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. Umarım işler düzelir.”

Nidai Cabacaba

“10 yıldır Arasta bölgesinde esnafım ve Coronavirüs nedeniyle ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Buradaki esnaf hem güneyden gelen hem de deniz ve hava yolu ile ülkemize gelen turistlerle iş yapıyordu. Ancak şu an turist gelişleri yok denecek kadar az olduğu için işler çok durgun. Şu anda gelirlerimiz o kadar bir düştü ki hiç bir şey alamaz durumdayız, sadece mutfak giderlerimizi karşılayabiliyoruz. Yerli insanlarımız bu bölgeye pek rağbet göstermiyor. Fiyat olarak uygun olup kaliteli ürünler sunsak da yerli halk pek gelmiyor.”

Ömer Cabacaba

“Arasta bölgesinde dükkânlarımızı açıyoruz ancak hiç iş yapmadan kapatıp gidiyoruz. Coronavirüs salgını da bu ülkede savaşları andıran zararlar verdi. Hem maddi hem de manevi yönden insanlarda büyük çöküntüler var. Arasta esnafı olarak burada her geçen gün büyük zararlar yaşıyoruz. Birçok esnaf arkadaşımız dükkânını dahi açmak istemiyor. Boş gelip boş dönüyoruz. Hükümet biraz daha sağduyulu davranıp esnafın yanında olması gerekiyor. Bir çözüm üretilmezse batacağız.”

Raif Ertingül

“Coronavirüs salgını çıkınca bütün işlerimiz çöktü. Arasta çarşısı resmen bitmiş durumdadır. Hiçbir şekilde önümüzü göremiyoruz ve bir beklentimiz de kalmamıştır. Burada kiracı olan esnaf var ancak şu anda herkes kendi kaderi ile boğuşuyor. Devlete karşı yükümlülüklerini yerine getiren Arasta esnafı görmezden geliniyor. Bu durum böyle devam ederse çok daha kötü günler bizi bekleyecektir.”

Oruç Kaya

“Arasta bölgesinde oğlumun dükkânı var ve ona yardım ediyorum. Yerli esnaf buraya gelmiyor. Buraya Güneyden gelenler vardı onlar da artık gelmiyor. Siftahsız dükkân kapatıyoruz. Hükümet mağdur olan esnafın yanında olmasını bekliyorduk ancak görünen o ki esnafının sesini duymuyor, durumunu görmüyor.”

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 14:25