Muhalefet tek ses

Cumhuriyet Meclisi’ndeki muhalefet partileri; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) basın toplantısı düzenleyerek, hükümet partilerinin kendi aralarındaki sorunlardan dolayı, daha önce anlaştıklarının aksine yasa gücünde kararnamelerin yasallaşması için gerçekleştirilen Meclis toplantılarına katılım göstermediğini belirtip, tepki gösterdi.

Muhalefet partileri, “Hükümet ortaklarının kendi aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek yerine laf dalaşına devam etmeleri ve Meclis çalışmalarına katılmamaları halinde kendilerinin de buna sert şekilde tepki vereceklerini, ne yapacaklarını görüşüp bir uzlaşıya varacaklarını” belirtti.

4 muhalefet partisi saat 14.30’da Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında sırasıyla YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, TDP Milletvekili Zeki Çeler ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Arıklı: Hükümet desteğimizi elinin tersiyle itiyor

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, salgın döneminde Meclis’in verimli çalışamadığını ve o dönemdeki kayıpları telafi etmek için hükümete destek olmak ve olağanüstü toplantılar yaparak hem komitelerden gelen tasarıları yasallaştırma hem de yasa gücündeki kararnameleri yasalaştırma kararı aldıklarını anlattı.

Bu süre içerisinde hükümetin ciddi adımlar atmadığını dile getiren Arıklı, özellikle kararnameler konusunda ayak sürüdüğünü üzülerek gördüklerini kaydetti.

Bundan dolayı dün Meclis’i boykot ettiklerini söyleyen Arıklı, daha sonraki süreçle ilgili ne yapacaklarına hep birlikte karar vereceklerini dile getirdi.

Ataoğlu: Elimizi taşın altına koyduk

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da pandemi döneminde muhalefet partileri olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söylediklerini, ancak karşılık alamadıklarını ifade etti.

Meclis çalışmalarına yasa gücünde kararnamelerin yasallaşması için muhalefet partileri olarak katıldıklarını kaydeden Ataoğlu, kendilerinin Meclis’te bulunduklarını ancak hükümet yetkililerinin Meclis oturumlarına katılmadığını anlattı.

Çeler: Toplum endişe içerisinde

TDP Milletvekili Zeki Çeler de mart ayından itibaren toplumun ciddi endişe içerisinde izlediği süreçte hükümet ortaklarına yardımcı olmak amacıyla hep pozitif öneri ve eleştirilerde bulunmaya çalıştıklarını anlattı.

Çeler, hükümet yetkililerinin ise her defasında söylediklerine kulak tıkadığını ve bunun gelinen noktada “ithal hastaların hastanenin yataklarını doldurmaya başlamasına yol açtığını” savundu.

Erhürman: Hükümet yok hükmünde

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da özellikle sağlık ve ekonominin memleketin temel derdi olduğunu, bu süreçte muhalefet partilerinin hükümete ellerinden gelen yardımı yaptığını kaydetti.

Süreç boyunca hükümete gerekli hazırlıkların yapılması çağrısında da bulunduklarını ancak gerekenlerin yapılmadığını kaydeden Erhürman, “Bugün yapmazsanız bu olacak dediğimiz her şeyi yaşamaya başladık” diye konuştu.

Ülkede gerek salgın, gerek hastane gerekse imar planı konusunda “saldım çayıra Mevla’m kayıra” anlayışıyla hareket eden bir hükümet olduğunu savunan Erhürman, hükümetin yok hükmünde olduğunu ve bugünkü tavırlarıyla la Meclis’i de yok hükmünde kılmaya çalıştıklarını ileri sürdü. Erhürman, Meclis’i de yok hükmünde kılmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.