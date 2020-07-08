Çetinkaya’dan hakem isyanı

Çetinkaya Kulübü, son haftalarda oynadıkları Gönyeli- Çetinkaya, Hamitköy-Çetinkaya ve Çetinkaya- Lefke maçında yapılan hakem hatalarına değinilerek tepki gösterdi.

Basın bildirisinde ayrıca Spor Dairesi de eleştirilerek Lefke maçında konuk takımın soyunma odalarının karşı tarafa alınması için mutabakat sağlandığı ancak son anda kararın değiştiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi

“Saha dışında gelişen olayların yanı sıra; tıpkı yukarıda belirttiğimiz Gönyeli- Çetinkaya ve Çetinkaya - Hamitköy maçlarında da olduğu gibi, Çetinkaya - Lefke maçının orta hakemi Fehim Dayı ve ekibi bize acımasızca kartlar göstermiş olup, defalarca yanlış ofsayt kararları üretmiş ve rakibimizin benzer pozisyonlarını es geçmiştir.

Tüm bu yaşanan olaylar neticesinde belirtmek isteriz ki, Çetinkaya T.S.K. sahipsiz değildir. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve camiamız yaşanan ve yaşanması muhtemel bu tip olaylar karşısında artık daha fazla sessiz kalmayacaktır. Pandemi ile birlikte oluşan ekonomik sıkıntılar içerisinde ciddi finansal kaynaklar yaratılmakta olup, futbolcularımız sahada ter döküp, emek vermektedir. Çetinkaya T.S.K. ve camiası bu şekilde emeklerimizin heba edilmesine daha fazla izin vermeyecektir.”