Şebekede bakımı elektriksiz bırakacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 10.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy’e elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması uyarısında bulunuldu.

ÇATALKÖY’DE YARIN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Çatalköy’ün bazı bölgelerine 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre 09.00- 15.00 saatleri arasındaki kesintiden Çatalköy bölgesinin kuzeyi ve sahil kısımları etkilenecek.

ESENTEPE BÖLGESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Kıb-Tek, yarın Esentepe’nin doğu kısmı, Bahçeli ve Küçük Erenköy’ün batı kısmına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30-14.30 saatleri arasında; Esentepe’nin doğu kısmı, Bahçeli, Küçük Erenköy’ün batı kısmına elektrik verilemeyecek.

İSKELE VE LEFKE’DE YARIN BAZI BÖLGELERE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

İskele ve Lefke’de yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Lefke Gazi Lisesi civarı, İstiklal İlkokulu civarı, Aplıç Yolu, Lefke Avrupa Üniversitesi Hazırlık Binası ile Lefke Yağ Değirmeni ve civarının etkileneceği kesinti 09.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmasından kaynaklanacak.

LONG BEACH BÖLGESİNDE DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Iskele Long Beach bölgesine de 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.