“3 bin yolcudan 5’i virüslüydü”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, yazılı açıklama yaparak Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları değerlendirdi.

“Türkiye’nin desteği, hükümetin çabaları ile açılım süreci ile birlikte artan kit ihtiyacının karşılanması için yeni adımlar atıldığına” işaret eden Başbakan Tatar, “Türkiye’nin 20 bin kit vermesine ilaveten hükümetin de 15 bin yeni kit satın alacağını, ayrıca Türkiye’den hibe yoluyla 2 PCR cihazı 5 ambulans temin edileceğini” kaydetti.

Başbakan, “ dışa açılım sürecinin başladığı 1 Temmuz’dan sonra ülkeye yaklaşık 3 bin yolcu geldiğini bunlardan sadece 5’inin pozitif çıktığını, bunun da alınan kararlar ve oluşturulan sistemin doğruluğunu” gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan, sağlık sistemimizdeki eleman eksikliğini gidermek ve PCR testlerinin daha çok sayıda yapılabilmesi için personel sayımızı artırma yönünde de adımlar attıklarını belirten Tatar, “Dolayısıyla gerek koronavirüsle mücadele, gerekse dışa açılım sürecimiz iyi gitmektedir. Hep ifade ettiğim üzere bizim için en başta gelen halkımızın sağlığı, refah ve mutluluğudur. Ve kesinlikle inanıyorum ki bizler halkımızın desteği ile ülkeyi mutlaka güzel günlere ulaştıracağız” dedi

