Yeni bakanlar yemin etti

Yeni Rum bakanlar dün yemin ederek, resmen görevlerine atandılar.

Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen dünkü törenle, yeni bakanların yemin ederek görevlerine resmen atandıkları haber verildi.Rum tarafının ilk Denizcilik Müsteşarı olan Nataşa Pilidu’nun dün, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na atandığını yazan Fileleftheros gazetesi, Vasilis Dimitriadis’in ise Denizcilik Müsteşarlığına atandığını kaydetti.

Pilidu, dün düzenlenen törede yaptığı açıklamada, çabalarının, Rum kesiminin Akdeniz’in enerji haritasında güçlendirilmesi hedefine odaklanacağını belirtirken, yeni bakanların görevlerini önümüzdeki cuma günü devralacakları ifade edildi.