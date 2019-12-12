Diyalog Gazetesi ile İpekay iş birliğinde organize edilen Nivea Men ödülleri verildi

Diyalog Gazetesi ile İpekay iş birliğinde organize edilen Nivea Men ödülleri dün düzenlenen törenle verildi.

Diyalog Gazetesi Spor Servisi tarafından on üçüncü haftanın antrenörü seçilen Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Emre Perçinci, haftanın futbolcusu seçilen Cihangir futbolcusu Ali Öztürk, haftanın genç yeteneği seçilen Küçük Kaymaklı U21 futbolcusu Mehmet Öztürk ve haftanın hakemi seçilen Osman Özpaşa ödüllerini düzenlenen törende aldı.

Emre Perçinci ödülünü Özler’den aldı

Küçük Kaymaklı’yı Lefke deplasmanında iyi organize eden Emre Perçinci Karadağ deplasmanında takımın galip gelmesinde büyük rol oynadı. Yerinde değişikliklerle takımının performansını üst düzeyde tuttu. Lefke karşısında aldığı galibiyetle altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Perçinci ödülünü İpekay LTD Direktörü Mehmet Özler’den aldı.

Ali Öztürk’e ödülünü Ünalmış verdi

Sezona iyi başlayan Cihangir’in başarılı oyuncusu Ali Öztürk, Göçmenköy karşısında ortaya koyduğu performans ile göz doldurdu. Genç oyuncu attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi olurken oynadığı oyunla da takdir topladı. Ali Öztürk ödülünü Diyalog Gazetesi Spor Yazarı Beyzade Ünalmış’tan aldı.

Osman Özpaşa ödülünü Mehmet Özler’den aldı

İki takım açısından da önemli olan Yenicami- Baf Ülkü Yurdu maçında doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Osman Özpaşa, on ikinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti. Özpaşa’ya ödülünü İpekay LTD Direktörü Mehmet Özler verdi.

Mehmet Öztürk’e ödülünü Ünalmış verdi

Küçük Kaymaklı’nın genç yıldızı Mehmet Öztürk takımının Lefke deplasmanında galip geldiği maçta ortaya koyduğu performansla herkesin beğenisini kazandı.

Genç oyuncu performansıyla geleceğin yıldızı olarak gösterildi. Genç oyuncu ödülünü Diyalog Gazetesi Spor Yazarı Beyzade Ünalmış’tan aldı.