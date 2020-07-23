Efsane’nin vedası 0-0

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Ali Akçınar, Hakan Gök

ÇETİNKAYA: Kani, Emir, Mustafa, Batuhan, Emek, Tunç(DK 13 Özcan), Hakan, Doğukan(DK 74 Toykan), James, Allen(DK 70 Cemal), Samuel.

DÜZKAYA: Ali, Ahmet Can(DK 73 Furkan), Binya, Yannick, Okan, Serhat, Uğur, Yunus(DK 65 Erhan), Bekir, Keita, Hasan(DK 31 Salih).

Beyzade ÜNALMIŞ

Gençlik Gücü’nün Süper Lige vedasından sonra bir başka başkent temsilcisi Çetinkaya da Süper Lige veda etti. Düzkaya ile berabere kalan sarı kırmızılılar bu sonucun ardından ilk kez küme düşerken, Düzkaya ise yoluna play-out mücadelesinde devam edecek.

14.dk: Gelişen Çetinkaya atağında sağ kanattan ceza alanına giren James’in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

38.dk: Çetinkaya takımının kazandığı serbest vuruşta Mustafa Yaşınses’in etkili vuruşunu kaleci Ali Duvarcı yatarak önledi.

43.dk: Çetinkaya’nın geliştirdiği kontra atakta Batuhan’ın ceza alanı içerisinde vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.

49.dk: Çetinkaya kontra atağında Mustafa Yaşınses’in ceza alanı içerisine yaptığı ortada müsait durumda topun gelişine Doğukan’ın vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

90+3.dk: Gelişen Çetinkaya kontra atağında Emir’in ceza alanı dışından vuruşunda Ali topu güzel önledi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 0-0 sona erdi.