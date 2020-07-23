Baybars-Saner gerilimi

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner katıldığı bir canlı yayında Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar planı konusunda bir türlü anlaşamadığı İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’dan söz ederken “küçük kadın” benzetmesi yaptı…

Bu konuşma üzerine Halkın Partisi yetkilieri sosyal medya üzerinden Saner’e tepki gösterdi… O tepkilerden ilki HP Milletvekili Jale Refik Rogers’tan geldi.. İşte Rogers’in mesajı

“UBP Genel Sekreteri Ersan Saner bugün katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalarda, haddini aşan, kendisine ve temsil ettiği makama yakışmayan açıklamalarda bulunmuştur. Kadını değersiz ve küçük gören cinsiyetçi söylemi bütün insanlara yöneltilmiş çağ dışı bir hakaret ve tehdittir. Halkın Partisi olarak, söylediği tüm söylemleri kendisine aynen iade ederiz.”

Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da özrü kabahatinden büyük diyerek Saner’i eleştirdi

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020, 12:57