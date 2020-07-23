Diplomasız röntgenci

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Cengiz Topel Hastanesi’nde Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme diploması olmayan bir kişinin Röntgen çekimi yaptığını savundu ve bu durumun devam etmesi halinde tüm yasal hakları kullanacaklarını duyurdu.

KAMUSEN, “halk sağlığını direk olarak tehlikeye atan bu duruma son vermek ve ihtiyaç varsa yasaya uygun şekilde gerekli istihdamları yapmak” için Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etti.

KAMUSEN konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Cengiz Topel Hastanesi Röntgen Bölümü’nde hiçbir eğitimi ve bu tetkikleri yapabilmesi için gerekli bir üniversiteden Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme diploması olmayan bir kişinin Röntgen çekimi yaptığını tespit ettik.

Bilindiği üzere röntgen çekimlerinde X-Işını kullanılmaktadır. Yani hastaya belirli bir miktarda Radyasyon verilip işlem gerçekleştirilmektedir. Her hastaya verilebilecek ışın miktarı ise değişmektedir. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Bölümlerinde ise 2 yıl bu eğitim verilmektedir. KKTC’de bu bölümlerden mezun birçok gencimiz varken bu şekilde ehil olmayan birinin insanlara kontrolsüz ışın vermesini KAMUSEN olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.

Cengiz Topel Hastanesi ve diğer hastanelerimizde Radyoloji teknisyeni ihtiyacı olduğunu ve boş olan Radyografer kadrolarına gerekli istihdamın yapılması gerektiğini yazı ile defalarca Sağlık Bakanlığına iletmiştik”.