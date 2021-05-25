Federasyonlar isyanda

Ülkemizde faaliyet gösteren spor federasyonları devletten alacakları katkıları alamadıkları için adeta isyan ediyor.

Pandemi nedeniyle 2020 bütçelerinden alacaklarını alamayan 18 Spor Federasyonu 2020 yılına ait dördüncü ve son dilim katkılarını halen alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Çekler hazır ancak kasa boş

Daha önce Bakan Erhan Arıklı tarafından ödeme sözü verilen 18 Federasyonun katkıları Maliye Bakanlığı tarafından çeklerin hazır olmasına rağmen kasada para olmadığı gerekçesiyle federasyonlara verilmiyor.

Devletin 700 bin lirası yok mu?

Konuyla ilgili olarak Diyalog Spor’a ulaşan bazı federasyon başkanları “18 Federasyonun yaklaşık 700 bin liralık alacağı var. Devletin spora verecek 700 bin lirası yoksa o koltuklarda oturmasınlar” yorumunu yaptılar.

Ödenmeyecekse bilelim



Federasyon başkanları 2020 yılından kalan paralarının yılın ortasına gelmesine rağmen alamadıklarının altını çizerek “eğer devlet ödemeyecekse bize ‘başınızın çaresine bakın’ desin bizde ne yapacağımızı bilelim. Personel maaşlarını ve diğer giderlerimizi ödeyemez duruma geldik” dediler.BTM hakem paraları da henüz ödenmediKıbrıs Türk Futbol Federasyonu, dönemin Başbakanı Ersin Tatar ile yaptığı protokol gereği BTM ligleri için 500 bin liralık hakem parasını da henüz almış değil. Federasyonlara ödenecek paraya ek olarak 500 bin liralık Futbol Federasyonu alacağının da ödenmesi bekleniyor.