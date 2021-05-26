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Vefa örneği

5 yıl önce beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Zalihe Çavuşoğlu için Meclis’te anma töreni düzenlendi

Vefa örneği
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Cumhuriyet Meclisi çalışanlarından merhume Zalihe Çavuşoğlu, ölümünün 5. yıl dönümünde anıldı. 
Anma törenine, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Faiz Sucuoğlu, Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Erkut Şahali, Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in yanı sıra Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Meclis bürokratları ve Meclis çalışanları katıldı.
Törende konuşan Zalihe Çavuşoğlu’nın çalışma arkadaşı Meclis hukukçularından Nazen Şansal, “O’nun gülen yüzü, sıcak kalbi, kibar davranışları, yardım severliği ve işine olan özverisi ve saygısını her daim hatırladıklarını” belirtti. 

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Çavuşoğlu’nun 15 yıldan fazla Meclis’e hizmet ettiğini dile getiren Şansal, Çavuşoğlu’nun hayata çok erken veda ettiğini ancak yardımsever kişiliğinin ölümünden sonra vasiyeti üzerine organlarını bağışlayarak da gösterdiğini anımsattı. 
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan da konuşmasında, Çavuşoğlu’nun “erken ölümün hiçbir zaman yakışmadığı bir kişi” olduğunu dile getirerek, “Ne mutlu ona ki bu kadar kendisini seven arkadaş biriktirdi” dedi. 
Zalihe Çavuşoğlu’nun gerek yaşadığı bölgede gerekse Meclis’te sevgiyle anılan bir isim olduğunu ifade eden Candan, Meclis’te verdiği disiplinli ve uyumlu çalışmalarının asla unutulmayacağını söyledi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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