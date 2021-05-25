‘Gereği yapılacak’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ı davet ederek, gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili son iddiaları görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, görüşmeyle ilgili şunları söyledi:Ülkemizin güvenliği ve huzuru için büyük bir fedakarlıkla her türlü gayreti gösteren Polis Genel Müdürlüğü'nün bu olayla ilgili olarak gerek görüldüğü halde her türlü yasal girişimler ile gereğini yapacağından kuşkum yoktur. Bu konuda polisimize olan güvenimiz tamdır.