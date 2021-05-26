Girne’de belediye iş başında

Girne Belediyesi, temizlik ve yol çizgilerinin yenilenmesi için çalışma başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çizgileri yenileme çalışmaları, Karaoğlanoğlu Caddesi, Salih Miroğlu Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Ziya Rızkı Caddesi başta olmak üzere Girne genelinde gerçekleştiriliyor.

Girne Belediyesi temizlik ekipleri tarafından ise Karaoğlanoğlu Mezarlığı, Ozanköy Mezarlığı ve Zeytinlik Mezarlığı’nda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca Girne Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yağmur suyu ızgaralıklarının temizliği de devam ediyor.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye sınırları içinde bulunan tüm bölgelerde temizlik ve yol çizgileri yenileme çalışmalarının bir program dahilinde devam ettiğini belirtti.Güngördü, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin devam ettiğine işaret ederek, vatandaşların tedbiri elden bırakmamalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Öykü yarışması düzenleniyor

Öte yandan “Hayatın içinde, hayatın dışında” engelli bireylerin yaşamı temasıyla düzenlenen Girne Belediyesi 4’üncü Öykü Yarışması’na öykü kabulü devam ediyor.

Yapılan açıklamada, 9-10-11 yaş grubu, 12-13-14 yaş grubu ve 15-16-17 yaş grubu olarak üç kategoride yapılacak öykü yarışmasına katılmak isteyenlerin en geç 1 Haziran Salı gününe kadar öykülerini Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne veya sosyalisler@girnebelediyesi.com adresine göndermeleri gerektiği ifade edildi.

Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek değerlendirmelerin sonucunda birincilere 1000 TL, ikincilere 500 TL, üçüncülere 300 TL ödül verilecek.

Değerlendirme Kurulunda, Ceyhan Özyıldız (Yazar, Fotoğrafçı), Yıltan Taşçı (Edebiyatçı, Fotoğrafçı), Şenay Saçbüker (Oyuncu, Öğretim Görevlisi, Çocuk Kitabı Yazarı), Ahmet Bilgili (Köşe Yazarı) ve Misli Kadıoğlu (Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri) yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 10:02