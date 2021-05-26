Milyonlarca kişi iyileşti

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 167 milyon 810 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 483 bine, iyileşenlerin sayısı 148 milyon 983 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 898 bini, Hindistan'da 26 milyon 930 bini, Brezilya'da 16 milyon 83 bini ve Fransa'da 5 milyon 603 bini geçti.

Dünya genelinde Covid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 670 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD istihbaratının bir raporunda, Covid-19'un yayılmasından hemen önce, Çin'deki Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni öğretim yılında kentteki tüm okulların, tercihsiz olarak yüz yüze eğitim yapacağını duyurdu.

ABD'de en az 25 eyaletteki yetişkinlerin yarısının Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırdığı belirtildi.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Kovid-19 geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 ile mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de Kovid-19'a yakalananların dörtte birinin öldüğünü açıkladı.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının neden olduğu sağlık krizi ve ekonomik kriz sonucu 300 milyar avro zarar gördü.



Almanya'nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) merkez camisinde Kovid-19'dan korunmak amacıyla düzenlenen aşı kampanyasının ilk gününde 1200 kişi aşılandı.Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Kovid-19 aşısının yapıldığını ve sürü bağışıklığını sağladıklarını bildirdi.Japonya'da Covid-19'a karşı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) yönetiminde Tokyo ve Osaka kentlerinde büyük aşılama merkezleri açıldı.Japonya ayrıca, Covid-19 nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) süresini uzatmayı planlıyor.Bangladeş'in güneyinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda bir günde Kovid-19 vakası görülmesiyle günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.Bangladeş'te Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonundan (RRRC) Şah Rezvan Hayat da Arakanlı Müslümanlar için Kovid-19 aşısı ve diğer konularda yardım almak için Birleşmiş Milletler (BM) ve DSÖ yetkilileriyle görüşmelerde bulunduklarını belirtti.Singapur'da, Covid-19'u bir dakika içinde tespit edebilen nefes testinin kullanımının onaylandığı bildirildi.Uganda hükümeti, kullanılmadığı için bekleyen ve temmuz ayında son kullanma tarihi dolacak Kovid-19 aşılarının merkeze geri gönderilmesi çağrısı yaptı.Tayland'ın Malezya sınırındaki birkaç köyde daha hızlı yayıldığı düşünülen bir koronavirüs varyantının tespit edilmesi nedeniyle köylerde kısıtlamaların uygulanmaya başlandığı ve giriş-çıkışlara kontrol noktaları kurulduğu belirtildi.Pakistan, Covid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla teslim aldığı aşılar dahil olmak üzere bugüne kadar 13 milyonun üzerinde aşı tedarik etti.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Kovid-19 salgınının yayılmasından dolayı girişi askıya alınan ülke vatandaşlarının oturum ve vizelerinin uzatılması yönünde talimat verdi.