MDP'nin 7. adayı Dr. Fuat Türköz Çiner

Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayanların sayısı 7 oldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, CTP lideri Tufan Erhürman, YDP lideri Erhan Arıklı ve bağımsız aday Arif Salih Kırdağ’ın yanı sıra Dr. Fuat Türköz Çiner MDP’den aday gösterildi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), nisan ayında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak Dr. Fuat Türköz Çiner’i belirlediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, partinin Cumhurbaşkanlığı seçimine milli ve manevi değerlerde buluşabilecekleri çatı adayla girmek için yoğun çaba sarf etmesine rağmen sonuç alamadığı, tüm çabalara karşın diğer partilerden milli bir tavır göremediği belirtildi.

Bu bağlamda ülke değerlerine sahip, bu değerleri koruyan ve geliştiren, ayrımcı siyaset yerine birleştirici siyaset güden, insan ayrımı yapan değil, milleti bir bütün gören milli bir aday ile seçimlerde yer alabilmek için parti içinde muhtemel aday adaylarının değerlendirildiği kaydedildi.

Bu değerlendirmelerde Dr. Fuat Türköz Çiner isminin ön plana çıktığını ifade edilen açıklamada, “Yaklaşık bir buçuk ay önce kendisine teklifimizi yaptığımızda ülkeye hizmet etmemin gurur vereceğini ve görevden kaçmayacağı cevabını aldık” denildi.



Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020, 12:21