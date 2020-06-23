Hem rekor Hem şampiyonluk

K-Pet Süper Ligi’nde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Mağusa Türk Gücü kendi rekorunun da peşine düştü.

Mağusa Türk Gücü ligin 12. haftasında Doğan Türk Birliği mağlubiyeti sonrasında oynadığı 11 lig karşılaşmasını üst üste kazanarak rekoruna doğru koşuyor.

13 maçlık galibiyet serisi

Mağusa Türk Gücü 2005-2006 Futbol Sezonunda 13 lig maçını üst üste kazanarak bir rekora imza atmıştı.

Şahinoğlu başkan, Borataş teknik direktör

O dönemde Mağusa Türk Gücü’nde başkan Metin Şahinoğlu takımın teknik direktörlük görevinde ise Mustafa Botrataş vardı.

Oraloğlu bu kez teknik direktör

Mağusa Türk Gücü’nün şu anki teknik direktörü Ali Oraloğlu ise o dönemde takım kaptanı olarak bu rekorun oluşmasında bire bir rol oynamıştı. Ali Oraloğlu kaptanlık yaptığı rekoru teknik direktör olarak kırmak istiyor.

2 maç sonra egale

Mağusa Türk Gücü bu hafta oynayacağı Doğan Türk Birliği maçı ve 25. haftada oynayacağı Lefke maçlarını da kazanması durumunda rekoru egale edecek.

Hedef hem şampiyonluk hem de rekor

Mağusa Türk Gücü’nün rekor konusundaki hedefi ise 26. haftada oynanacak Yenicami maçını kazanarak hem rekorunu 14 haftaya çıkarmak hem de şampiyonluğunu ilan etmek. Bu önemli mücadelenin, tarihi Canbulat Stadı’nda oynanması için de MTG, Futbol Federasyonu’na dilekçesini de iletmiş durumda.