3 araç çarpıştı, 3 yaralı var

ÖMER KADİROĞLU

Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde Türkeli yakınlarında 3 aracın karıştığı büyük bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı..

Polisin verdiği bilgiye göre saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt anayolunun 7 – 8. kilometreleri arasında Yusuf Uyan (E-35), yönetimindeki RA 996 plakalı pick up araç ile Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve arızalı olduğu için Muhsin ELDEM (E-70) yönetimindeki FF 634 plakalı araç tarafından çekilmekte olan GT 374 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan GT 374 plakalı araç ise kendisini çekmekte olan FF 634 plakalı araca çarptı. Çarpma sonrası FF 634 plakalı araç takla attı. Kaza sonucu yaralanan RA 996 plakalı araç sürücüsü Yusuf Uyan, FF 634 plakalı araç sürücüsü Muhsin Eldem ve GT 374 plakalı araç sürücüsü Cenk Serengil (E-55) kaldırıldıkları Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 16:14