Güney’deki son hasta taburcu oldu

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, “Mağusa Hastanesi”nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve iyileşen 80 yaşındaki adamın, dün, alkışlar arasında taburcu edildiğini yazdılar.

80 yaşındaki adamın, hastanenin sabah vardiya grubunun uzun süren alkışları arasında taburcu edildiğini yazan gazete, Mağusa Hastanesi Bilim Direktörü Amalia Hacıyannis ve hastanedeki vardiya grubunun, bir sonraki vardiya grubu için hasta bültenine “sıfır hasta” yazmalarından dolayı büyük sevinç duyduklarını belirtti.

Habere göre Hacıyannis, koronavirüs ile ilgili bölümde görev yapan 120 personel adına yaptığı açıklamada, büyük bir sevinç ve coşku içerisinde olduklarını ifade etti.

Hacıyannis, “Mağusa Hastanesi”ndeki 40 yatağın, virüsle alakalı ikinci bir dalga ihtimaline karşı hazır olduğunu da belirtti.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, yapılan bin 39 test neticesinde dün 2 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiğini, toplam rakamın ise 988’e çıktığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 11:53