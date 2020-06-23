Kaplıca sahili talan ediliyor

Kaplıca Halk Plajı’nda karavanlar denizin dibine kadar geldi. Kıyının hemen yanına demirden iskeletler kuruldu, kum üzerine betondan blok taşlar döşenmeye başladı.

Bölgeden sorumlu olan Büyükkonuk Belediyesi ise yaşananlara seyirdi.

Sahil şeridinde devam eden yapılaşma nedeniyle bölge sakinleri bir hayli tedirgin ve kızgın. Bölgede karavan alanı bulunmasına ve bu bölge olması gerektiği gibi sahilden uzak bir noktada kurulu olmasına rağmen, sahilin dibine yapılaşma devam ediyor. Daha önce gündelik çadır ya da gündelik karavan için ayrılan bölgeye şimdi kalıcı karavanlar için betonarme işler başladı.

Bölge sakinleri, Büyükkonuk Belediyesi’nin göz yumduğu bu duruma Çevre Dairesi’nin müdahale etmesini bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 12:06