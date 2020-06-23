“Tecrübelerinizi yansıtın”

Başbakan Ersin Tatar, yeni Başsavcı Sarper Altıncık’ı kabul etti.

Başbakanlık’ta yer alan kabulde konuşan Başbakan Tatar, Altıncık’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Uzun yıllar savcı olarak görev yapan Altıncık’ın tecrübesinin önemli olduğunu dile getiren Tatar, Başsavcılık kurumunun yürüttüğü görevin önemine değindi.

Tatar, adalet sisteminin güçlü olması için savcılık kurumunun güçlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Meclis’teki komite çalışmalarına savcıların katılmasının önemli olduğunu da söyleyen Tatar, Başsavcı Altıncık’a başarılı çalışmalar diledi.

Altıncık: Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz

Yeni Başsavcı Sarper Altıncık da, Anayasa ve mevzuatın kendilerine yüklediği görev ve yetki çerçevesinde, iş birliği içinde olacaklarını ve üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi.

Sarper Altıncık, yaş haddinden emekli olan Başsavcı Behiç Öztürk’ün yerine, Yüksek Savcılar Kurulu’nca 29 Mayıs’ta seçilmiş ve görevine 2 Haziran’da Cumhurbaşkanı huzurunda yemin ederek başlamıştı.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 11:42