Heyecan dorukta

AKSA Süper Ligi’nde sezon son hafta mücadelesi ile tamamlanırken ligi ikinci bitirmek hedefinde olan takımlar büyük yarış içinde.

Merit Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği, Gönyeli ve Lefke takımları son hafta mücadelelerini kazanıp birbirlerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Merit Alsancak Yeşilova avantajlı

Ligde ikinci sırada bulunan Merit Alsancak Yeşilova bu hafta oynayacağı Küçük Kaymaklı maçını kazanması durumunda ligi ikinci bitiren takım olacak. Merit Alsancak Yeşilova kazanması durumunda 51 olan puanını 54’e çıkaracak.

DTB-Gönyeli mücadelesi ikincilik için

Ligde ikincilik mücadelesi veren takımlardan Doğan Türk Birliği ile Gönyeli ise Cuma günü karşı karşıya gelecek. Doğan Türk Birliği 50 puanla üçüncü sırada yer alırken Gönyeli ise 49 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Bu maçı Doğan Türk Birliği veya Gönyeli’nin kazanması durumunda takımlar Merit Alsancak Yeşilova ve Lefke’nin yenilmesini bekleyecekler.

Lefke’nin ikincilik şansı sürüyor

Ligde 48 puanla beşinci sırada bulunan Lefke takımının ise az da olsa ikincilik şansı bulunuyor.

Lefke bu hafta oynayacağı Türk Ocağı maçını kazanması durumunda 49 olan puanını 52’ye çıkaracak ancak Doğan Türk Birliği, Gönyeli maçının berabere bitmesi ve Merit Alsancak Yeşilova’nın mağlup olması durumunda ikinci olabilecek.

İkincilik önemli

Ligde ikincilik mücadelesi ise Süper Kupa finalisti olabilmek için önemli.

Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak kupa finalini Mağusa Türk Gücü’nün kazanması durumunda Süper Kupayı oynayacak olan takım ligi ikinci bitiren takım olacak. Bu durumda ligi ikinci bitirmek dört takım için de önemli.