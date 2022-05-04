Eğlence tavan yaptı

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar bayramın birinci gününde Merit Park Hotel’de sahne aldı. Songül Sarpbaş imzalı pembe elbisesiyle göz kamaştıran Arar, gece boyunca şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Konuklara unutulma bir bayram yaşatan başarılı sanatçı konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Herkese sağlıklı, mutlu ve barış içerisinde bayramlar dileyen Arar, "Her zaman olduğu gibi bu bayramda da çalışıyoruz. Eğlenceli bir akşam geçireceğiz" dedi.

'Al sevgilim' 1 numara!

Semicenk'le beraber seslendirdikleri 'Al Sevgilim' in başarısı kendisine sorulan Arar, "Cenk'le güzel bir şarkı yaptık. Bütün listelerde bir numara oldu." dedi.

"Küçük tatil planlarımız var"

Basın mensuplarının "Yaz için plan yaptınız mı?" sorusunu Arar, "Çok planım var ama hangisini yapabilirim bilmiyorum. Bu yaz yoğun geçecek gibi duruyor. İki senedir pek bir şey yapamadık. Ara sıra küçük tatiller yapmak istiyoruz" şeklinde cevapladı.